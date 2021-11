El productor i gestor cultural i artístic, i alhora escriptor i articulista d'aquest diari, Pep Garcia, i la directora de Càritas Arxiprestal a Manresa, Fina Farrés, han fet avui divendres la presentació a El Portal de Càritas, al carrer del Joc de la Pilota, 6 de Manresa, dels Cors Solidaris, una iniciativa que l'entitat posa en marxa cada any a les portes de Nadal amb la finalitat de recollir diners per a les seves causes solidàries.

Mentre s'ha fet la presentació, una bona colla de persones voluntàries i participants en els programes socials de Càritas embolicaven i etiquetaven els cors de xocolata que els propers dies es podran comprar a una vintena de comerços i equipaments de Manresa al preu de 2 euros.

Pep Garcia ha explicat que quan Càritas li va demanar aquesta col·laboració va voler conèixer més la feina i els programes socials que duu a terme l'entitat, i també qui són els voluntaris i per què i com hi participen. Ha comentat que "no hi ha un sol perquè, sinó molts. Tants, com persones que venen aquí a ajudar, o com cada persona que ve per ser ajudada. Aquest, avui és un bon exercici de solidaritat, d’ajuda, d’entrega i de pluralitat. I els cors són solidaris perquè van de cor a cor. Dels cors dels que els fan fins arribar als cors dels que els venen". Hi ha afegit que "la cadena humana té sentit si no falla cap peça. I aquí, de la ma de Càritas no falla cap peça. El que fa ràbia és que les peces fallen fora, i llavors la màquina de fer cors s’ha de posar a treballar acceleradament. Però treballar, ajudar, donar un cop de ma, i dos i els que calgui, és l’especialitat de Càritas!"

Garcia ha afirmat que "si ajudes, ets un afortunat. I si ets ajudat també ets un afortunat". Que "la decisió d’ajudar és teva, però la necessitat de ser ajudat, no és a les teves mans. Perquè la vida dona moltes voltes. I quan les teves mans fallen, aleshores sort de les mans que t’acullen. Com les de Càritas", ha reblat.

Per part de Càritas, Farrés ha agraït al Garcia i a totes les persones que avui i durant la setmana han participant en l’activitat fent la seva aportació. Ha subratllat la pluralitat d’orígens i de cultures de les persones presents en la preparació dels 2.500 Cors Solidaris, i com n’és de positiu aquest treball comunitari, amb la implicació conjunta de persones voluntàries i de participants en els programes socials. Ho ha aprofitat, alhora, per convidar tothom a comprar Cors Solidaris i a col·laborar amb Càritas Manresa, ja sigui a través del voluntariat o d'aportacions econòmiques, per poder seguir reforçant el compromís col·lectiu de lluita contra la desigualtat social.

En aquest web es poden veure els projectes que porta a terme l'entitat.