La doctora Olga Rubio, de l'àrea de cures intensives de la Fundació Althaia de Manresa, ha estat reconeguda aquest divendres amb el Premi Especial Covid-19, amb una dotació de 3.000 euros, en l'acte de lliurament de la 31a edició dels Premis a la Recerca Mèdica 2021.

Rubio ha rebut el guardó per les seves recomanacions ètiques per prendre decisions difícils en les unitats de cures intensives davant la situació excepcional de la crisi per la pandèmia de la covid-19. Aquest no és el primer cop que la professional ha estat guardonada. El 2019 ja va rebre un dels premis a l'Excel·lència Professional del Col·legi de Metges de Barcelona.

Els guardons, concedits per la Fundació Mutual Médica, reconeixen la labor de metges, residents i estudiants en l'impuls de noves vies de recerca entorn del desenvolupament de teràpies innovadores, eines diagnòstiques o la cura i tractament de malalties.

Aquesta edició ha comptat amb la participació d'un total de 236 metges, residents i estudiants que han presentat les seves candidatures als guardons. Durant la gala, el president de la Fundació Mútua Mèdica, Alejandro Andreu, ha reafirmat el compromís de la Fundació Mutual Médica "amb l'evolució de la medicina i, per aquest motiu, donem suport activament a la recerca entre els joves metges que representen el present i el futur de la nostra professió".