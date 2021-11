Estudiants s'han manifestat entorn les 11 h d'aquest divendres davant de l'institut Lluís de Peguera de Manresa en contra de la decisió del Tribunal Suprem sobre el català a les aules. Aquesta protesta s'ha fet en el marc de l'aturada convocada per part del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a Manresa. El sindicat ha programat una altra concentració davant de l'institut Pius Font i Quer de Manresa a les 10 h, una a Artés a la la mateixa hora i, per últim, una a Santpedor a les 11 h.

Els manifestants, que han fet una crida a desobeir la decisió que desestima el recurs presentat pel Departament d'Educació i confirma la sentència que estableix un 25% del castellà a les aules, han tallat la circulació a plaça Espanya.

El Suprem ha rebutjat aquesta setmana el recurs que va presentar el Departament d'Educació i ha confirmat la sentència que estableix una quota del 25% de castellà als centres educatius, segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray. "Això és un atac als fonaments de l'escola catalana perpetrat per un tribunal allunyat de la realitat sociolingüística dels centres", ha denunciat el conseller, que ha indicat que "els centres han de seguir treballant com fins ara i no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics".