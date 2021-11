Ja sigui en les proves realitzades a l’Edifici Infants o in situ en els punts de treball sexual de Manresa han estat detectades durant els darrers tretze mesos dues persones positives de VIH (Virus de la Immunodeficiència Humana) i quatre de sífilis. El servei gratuït i anònim que realitza proves ràpides de VIH, sífilis i hepatitis C a Manresa ha realitzat en el primer any i escaig de funcionament a la ciutat 215 proves.

El servei a Manresa funciona gràcies a un acord de l’Ajuntament de Manresa i d’Actua Vallès, una associació amb la seu a Sabadell que va néixer a partir de persones voluntàries per cobrir les necessitats generades per l’epidèmia del VIH i la sida. Atén a l’Edifici Infants, els dimarts, de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, de manera gratuïta, anònima, confidencial, i amb cita prèvia sol·licitada trucant al 619 77 86 56 o al 93 727 19 00. També es pot escriure un correu electrònic a prova@actuavalles.org.

De les 215 proves realitzades, 55 es van dur a terme entre els mesos de setembre i desembre de l’any passat i 160 de gener a octubre. Els dos positius pel Virus de la Immunodeficiència Humana detectats al llarg d’aquest temps van ser derivats a l’hospital. Dels quatre positius per sífilis tres es van derivar a l’hospital i fan tractament, però amb un «ha resultat impossible de contactar-hi», segons consta en la informació aportada per Actua Vallès.

Les proves han estat realitzades a 107 persones, 27 de les quals entre els mesos de setembre i desembre i 80 més de gener a octubre. De les 27 primeres persones ateses, hi havia 15 dones (12 de les quals eren treballadores sexuals) i 12 homes (7 del quals tenien sexe amb altres homes). També s’han atès tres dones trans.

Visita a llocs de treball sexual

La realització de proves a través de la visita directa a punts de treball sexual funciona de la següent manera: Els membres de l’associació es dirigeixen en parella a un dels punts de treball sexual que hi ha a Manresa i l’entorn. Bàsicament es tracta de pisos, però també hi ha algun punt de carretera on es realitza treball sexual.

Júlia Collignon Simó, de Promoció de la Salut de l’associació, explica que «generalment ja ens coneixen o coneixen el nostre projecte, saben que venim a repartir material preventiu i a assessorar les persones que hi treballen en l’àmbit de la salut sexual, així que no tenim problema per entrar-hi».

Una vegada dins de l’habitatge o al punt de contacte, els pregunten com estan, com va la feina, «els repartim packs, unes bosses per a cada persona amb preservatius extra forts, preservatius interns i lubricants, i fem tallers adaptats a les necessitats observades: negociació de l’ús del preservatiu; reducció de riscos en el consum de drogues, falsos mites entorn la higiene dels genitals, com treballar amb la regla».

En el moment de la intervenció «també oferim a les persones que ho vulguin fer-se les proves ràpides de VIH i Sífilis, derivar-les al circuit ginecològic que tenim establert a Manresa i agafar mostres i automostres de vagina, faringe i anus per fer cribratge complet d’infeccions de transmissió sexual. En funció de la situació i la vulnerabilitat de cada punt de treball sexual, fem un tipus d’intervenció», afirma.