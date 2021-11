«Despertem joves talents», deia un gran rètol a l’escenari del Kursaal de Manresa. De joves i de talents n’era ple, ahir el teatre. S’hi va celebrar l’acte acadèmic de graduació de la promoció del 2021. 188 estudiants, entre els quals la primera promoció d’enginyers d’Automoció. La UPC de Manresa va ser la primera universitat pública de l’estat a oferir el grau. La directora de la universitat Rosa Argelaguet, finada de forma sobtada l’any passat, va ser una de les impulsores dels estudis.

Enguany la graduació va ser presencial, però amb precaucions. No hi va haver l’habitual repartiment de diplomes, sinó que els nous enginyers, tots ells asseguts a les primeres fileres, anaven desfilant per l’escenari en funció de la seva especialitat.

L’acte acadèmic va ser especial per dos motius, va remarcar durant el seu parlament el director de la UPC a Manresa, Pere Palà. Perquè es van graduar els primers enginyers d’Automoció, i perquè aquesta mateixa setmana s’ha presentat el projecte per fer un nou campus de la Politècnica a Fàbrica Nova. Serà un campus per «atraure, formar i retenir talent», obert a la ciutadania, que podrà acollir «3.000 talents per afrontar amb èxit els reptes de les pròximes dècades» i que «preveiem que tingui un impacte important a la Catalunya central i al país perquè és un projecte de primera magnitud», va afirmar. Als nous enginyers els hi va recomanar: «treballeu amb ètica. Per vosaltres, pel país i pel planeta».

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, també es va referir al projecte de la Fàbrica Nova, una iniciativa «transformadora per la UPC, la ciutat i el país». Va assegurar que la UPC de Manresa és un dels grans actius de la ciutat. «De Manresa surten desenes de graduats».

El padrí de la cerimònia va ser Vicenç Aguilera, enginyer industrial que va ser president del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya, des d’on va impulsar el grau d’Automoció a Manresa. Va explicar als nous enginyers que el futur serà complex, ple d’incerteses i amb molta velocitat. Però precisament per això també «hi haurà moltes oportunitats». Els va esperonar a fer servir l’enginy per innovar. I com no podia ser d’una altra manera va parlar d’automoció. Va dir que la mobilitat del futur serà «descarbonitzada», però que el que encara no està clar és si els vehicles seran elèctrics, funcionaran amb hidrògen o bé amb combustibles sintètics.

A l’acte, presidit pel vicerector de Transferència, Innovació i Emprenedoria de la UPC, Climent Molins, es van lliurar guardons als millors expedients de grau, de màsters i també als millors treballs de fi de grau.