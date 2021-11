La presència de fins a cinc vehicles del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ahir davant l’entrada de la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu podia fer pressuposar que hi passava alguna cosa. I sí. Professionals del SEM s’hi van reunir durant tot el matí en una jornada per analitzar la seguretat del pacient en les emergències mèdiques. Hi van participar més de 300 persones de forma presencial i també en línia.

L’objectiu últim de la jornada era analitzar i fer aportacions per minimitzar al màxim els riscos derivats d’una actuació del SEM que puguin perjudicar el pacient tenint en compte que «hem de prendre decisions i actuar ràpidament», va explicar el cap base del SEM Althaia, Pep Mora.

El metge i docent en seguretat del pacient, Fermí Roqueta, també va participar en la jornada. Va assegurar que «l’atenció sanitària pot provocar danys al pacient. Hi ha tota una disciplina que el que fa és intentar buscar quins són aquells factors que els provoquen i posar-hi solucions. Amb això es pot evitar un percentatge considerable d’aquest dany».

Un exemple que es va posar de manifest: una mala comunicació entre els professionals sanitaris que intervenen en una atenció causa el 80 % d’errors detectats. Segons la cap del SEM a la Catalunya Central, Marta Olivé, «està demostrat que per com més mans passa el malalt, si la comunicació entre els equips assistencials que hi intervenen no està ben estructurada i definida, hi ha més perill». Durant la jornada hi va haver assistents que van reclamar més diàleg entre SEM i hospitals, entre «els de groc i els de la bata blanca».

A la jornada hi va participar el director mèdic del SEM a Catalunya, Jorge Morales, que va assegurar que «el SEM pot atendre malalts al seu domicili o al carrer, en situacions de molt estrès i sense les eines que pot tenir un centre assistencial», però tot i així «hem de tenir a zero el dany que es pot provocar».