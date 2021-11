Si no hagués estat perquè la majoria de gent continua portant la mascareta posada, la jornada d’ahir a Manresa, sobretot a partir de les 6 de la tarda, podria haver passat perfectament per un dissabte prepandèmic. El centre de la ciutat es va omplir coincidint amb l’encesa de la il·luminació nadalenca i de la primera jornada de la tradicional Fira de Sant Andreu i, per tant, de l’arrencada de la campanya de Nadal.

Els dos punts on els vianants van fer i, sobretot, es van fer més fotografies van ser a la plaça de Crist Rei, al costat de l’àngel de deu metres d’alçada que la protagonitza aquest any, i a la plaça Major, amb l’arbre il·luminat de 12 metres coronat per una bola platejada que ja hi ha els darrers anys per aquestes dates i unes campanes que fan lluir més la plaça que en ocasions anteriors. Als balcons de l’edifici consistorial hi ha tires de llums led. Al carrer Guimerà hi va haver problemes amb l’encesa (vegeu l’article del costat)

Igual que a la plaça Major, també hi ha campanes a la Muralla del Carme, però només a una banda (pujant a mà esquerra) perquè és on hi ha els comerços que la paguen. En contrast, la vorera de l’altra banda es veu especialment fosca. Tant al primer tram del passeig de Pere III com al nou passeig de la República –antic Alfons XII– la il·luminació és a base d’unes tires de leds que fan l’efecte de llàgrimes. També es repeteix la il·luminació al carrer de Sant Miquel, al de Sobrerroca i al dels Infants, on hi ha la mateixa sanefa –o molt semblant–, amb estrelles.

A Sant Domènec hi ha un túnel lluminós de trenta metres i els arbres engalanats de la pista de gel. Al carrer de Jaume I –al restaurant Miami encara s’hi pot veure la decoració exterior feta expressament per al rodatge de la pel·lícula que va portar Liam Neeson a la capital del Bages– ahir la il·luminació a base de flocs de neu estava oberta abans d’hora. També hi ha flocs de neu al carrer d’Urgell. El carrer del Born repeteix decoració d’altres anys, amb unes figures molt efectistes. La mateixa decoració a gran escala protagonitza una mena de tòtem que il·lumina una mica una excessivament fosca Plana de l’Om.

Al carrer Nou hi ha unes figures que combinen una estrella i uns cubs amb gris i daurat. Al carrer de les Beates i al de la Sabateria hi ha una estrella. A la baixada del Pòpul hi ha una figura on ressalta el color blau que sembla una mitja lluna i mitja estrella, que es repeteix a la plaça dels Infants. Al carrer Cap del Rec hi ha unes boles de colors, a la plaça del Carme uns cubs també de colors diferents, i al carrer del Carme una figura que representa mig floc de neu, que també hi ha al Joc de la Pilota. Fa llàstima l’arbre de la plaça dels Infants, escanyat amb un cable amb bombetes al voltant.

Llums fora del rovell de l’ou

Fora del rovell de l’ou, al carrer Carrió hi ha tires de leds i unes sanefes més treballades a punta i punta. Al carrer de Barcelona, també hi ha sanefes i un missatge de Bones festes a banda i banda, i a la carretera de Vic, no a tota, una decoració de color verd. Al marge de les rotondes, també hi ha il·luminació al polígon de Bufalvent, que la va estrenar l’any passat, i al dels Trullols, que entrarà en funcionament el cap de setmana vinent i que, a banda de la que hi ha a la rotondeta davant dels multicinemes, aquest any també en posarà a la rotonda que hi ha entrant al polígon per la variant.

La inauguració de l’encesa, ahir, es va fer a la pista de gel amb un compte enrere per part de l’alcalde Marc Aloy, la regidora de Comerç, Núria Masgrau, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante, que va quadrar perfectament i que la gent que es va aplegar al voltant de la pista de 300 m2 va rebre amb aplaudiments.

No abaixar la guàrdia

Masgrau va voler fer arribar el seu agraïment als botiguers que han il·luminat els seus carrers «per fer lluir la ciutat». Infante va remarcar que «aquest és un cap de setmana molt important», perquè suposa l’arrencada de la campanya de Nadal, uns dies «en què moltes persones ens visiten» i, per tant, són de cabdal importància per al comerç. Va voler remarcar especialment, en relació amb la pandèmia, que «el comerç és segur» però va demanar alhora no abaixar la guàrdia. L’alcalde va desitjar que aquestes festes «puguem recuperar el que ens ha robat el virus» i, com havia fet Infante, va demanar no relaxar-se».

Enguany, explicava Masgrau, l’Ajuntament ha destinat a la pista de gel 2.200 euros i 17.696 a la il·luminació de Nadal i, a banda, ha augmentat les subvencions que dona a les associacions de comerciants per il·luminar els seus carrers. Valorava que tot plegat es fa per oferir a la gent «una certa normalitat» i «una vàlvula d’escapament per sortir de casa i gaudir de la ciutat». Confiava que pel que fa al comerç també es noti. «Per això també vam fer una segona edició dels Bons Manresa».

També enguany hi ha un patrocinador nou de la il·luminació –la de les rotondes de Sant Marc, Bonavista, Creu i Prat de la Riba i la de la pista de gel– que és Guixés Energia. El seu CEO, Josep Garcia, explicava a Regió7 que «fa molts anys que estem establerts al Bages i, finalment, l’any passat ens vam implantar a Manresa, i volíem col·laborar amb la ciutat després d’aquest any i mig tan dur que ens ha fet anul·lar moltes festes i vam considerar que una de les principals maneres seria col·laborar amb les festes de Nadal».

Des d’ahir fins al 6 de gener, la il·luminació nadalenca lluirà cada dia de 2/4 de 6 de la tarda a les 10 de la nit. En total, hi ha 34 punts de la ciutat il·luminats.