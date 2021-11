L’empresa concessionària de la zona blava de Manresa, Eysa del grup Fomento de Construcciones y Contratas, ha ingressat 20,5 milions d’euros en 15 anys.

D’aquesta quantitat, l’Ajuntament ha pagat 2,5 milions i els 18 milions restants els han aportat directament els usuaris de la zona blava.

L’Ajuntament ha fet una aportació rècord de 350.000 euros a Eysa corresponents al 2020 a causa de la pandèmia, després de 2 anys sense posar diners després de la modificació de la concessió i l’ampliació de places.

Cal recordar que amb aquests diners, a banda de pagar la gestió de l’aparcament regulat en superfície de la ciutat, l’Ajuntament paga les obres de construcció de l’aparcament de la Reforma, i la reurbanització de la plaça i l’entorn, tal com es va acordar en el pacte que va començar a fer-se efectiu el maig de l’any 2005.

L’equip de govern municipal va signar el 2017 una modificació de la concessió de la zona blava perquè l’Ajuntament no hagués de continuar posant diners cada any per arribar al percentatge d’ingressos que s’havia garantit a la concessionària i fossin els conductors els que els abonessin.

Es va negociar amb l’empresa concessionària la rebaixa de l’ocupació garantida (que el consistori ha de pagar encara que no s’omplin les places) per a les places antigues del 55% al 50%, i eliminar aquesta garantia per a les 514 places noves que es van crear.

Al mateix temps es va aplicar una doble tarifa, amb una davallada d’entre 18 i 48 cèntims/hora en relació amb la que hi havia vigent. D’aquesta manera es volia situar Manresa en una ràtio de places i preus en consonància amb ciutats de mida similar després de les crítiques al fet que tingués una de les tarifes més cares de l’Estat.

1.182 places

La zona blava de Manresa va quedar configurada amb 1.182 places (668 que hi havia abans i 514 de noves).

Segons va argumentar l’Ajuntament, les modificacions del contracte, que ja s’incloïen al Pla de Mobilitat, tenien com a objectius principals millorar la gestió de la mobilitat; no allargar la concessió amb l’empresa que explota la zona blava, que finalitza el maig del 2023 (després de l’ampliació de 3 anys que es va fer); i eliminar el cost que té per a l’Ajuntament haver de fer front a l’ocupació garantida del 55%.

Segons el govern municipal, la zona blava té la funció de satisfer la demanda d’estacionament de curta durada, en especial en zones on es realitza una important activitat comercial o es concentren pols d’interès.

La gran quantitat de viatges que es generen en aquestes zones aconsellen reduir el trànsit de pas a la recerca d’estacionament lliure i afavorir la rotació.

El Pla de mobilitat ja definia unes zones d’ampliació de la zona blava en funció de la necessitat que es preveia, i el 2017 ja es va fer una part de l’ampliació que es definia al Pla.

Sempre segons el govern municipal, els carrers seleccionats ho van ser pel seu nivell de trànsit i la demanda d’aparcament de rotació que tenien.