Amb una cua de gent saltant a la pista de gel delerosa de patinar una estona. Així va acabar, ahir, la inauguració d’aquesta instal·lació a la plaça de Sant Domènec, a 2/4 de 6 de la tarda, on s’estarà fins al 16 de gener, que es va fer coincidir amb l’encesa dels llums de Nadal. En les seves intervencions, l’alcalde Marc Aloy, la regidora de Comerç, Núria Masgrau, i la presidenta de la UBIC, Tània Infante, van coincidir a fer una crida a apostar pel comerç local.

L’acte va incloure una doble exhibició de patinatge d’Anna Royo, del Club de Patinatge Artístic de Puigcerdà, que ha estat dos cops campiona d’Espanya i deu de Catalunya d’aquesta modalitat.

Al passeig de Pere III avui hi haurà la segona jornada de la Fira de Sant Andreu, amb mig centenar de parades de fira i d’artesania repartides pel primer i segon tram i per una part del tercer fins a la plaça de l’Onze de Setembre. També hi ha parades a les places de Sant Domènec i de Crist Rei. A més a més, el comerç obrirà portes per a qui vulgui començar a fer les compres de Nadal, ara que ha arrencat el compte enrere.

Ahir, com era previsible, l’ambient va anar de menys a més. A partir de les 6 de la tarda és quan es va veure més gent voltant pel centre de Manresa i aturant-se a les parades, sobretot a Sant Domènc i a Crist Rei. Les de la fira de tir que hi ha al segon tram també van tenir molta requesta. Als Trullols hi ha les atraccions de fira.