El fred i, sobretot, el vent no han acompanyat el mig centenar de parades que aquest cap de setmana han fet estada a Manresa per la Fira de Sant Andreu. Tot i que en els dos dies s’ha vist força ambient al carrer –sobretot a la tarda–, responsables de parades amb qui va parlar ahir aquest diari van admetre que no havia estat el millor any. Als Trullols hi va anar gent malgrat el fred, sobretot pares amb fills, i jovent.

A la plaça de Sant Domènec, ahir a la tarda, amb la pista de gel força animada, Ricard Fageda, d’embotits Can Gaburra, de La Pinya, de la Vall d’en Bas, el poble més petit de la Garrotxa, es queixava del vent i comentava que havia venut «més o menys com els altres anys. Una mica més dissabte que avui». En el primer tram del passeig de Pere III, Sabine Neboit, de La Jabonería de Marsella, establerta a Creixell i originària de Marsella, agraïa tenir una clientela fixa a la capital del Bages, on sol participar durant l’any a diverses fires; la propera, va anunciar, serà la de l’Aixada. També es queixava del vent.

A la plaça de Crist Rei, Carles Planella, venedor de Tot natural, de Besalú, era el primer any que visitava Manresa amb la parada. Deia que «no ha anat gaire bé. Altres anys sé que els va anar millor. De gent, en passa molta, però no s’atura». Venia formatges, ratafia i carquinyolis. Tot artesà.

Fageda tenia previst plegar a les 8 del vespre, i Planella, a les 9, però «dependrà de si hi ha gent». Qui a 2/4 de 6 ja va decidir tancar la parada que tenia al segon tram de Passeig, davant l’edifici dels sindicats, va ser Toni Gimeno, de Sombreros y Gorras Toni, de Sant Pere de Ribes. Deia que les vendes no havien anat malament però que el fred era insuportable.

Si al Passeig, on es van prioritzar les parades d’artesans que tinguessin el carnet d’artesà de la Generalitat, hi feia fred, la sensació es multiplicava al polígon del Trullols, on hi havia catorze atraccions i, malgrat tot, hi va haver ambient tant al matí com a la tarda.

Míriam Delgado, de Mollet del Vallès, que tenia una parada de pesca d’ànecs just a l’entrada al recinte, constatava que «no hi ha tanta gent com altres anys però, amb el temps que fa, encara sort que n’hi ha». Demanava tornar a l’antic espai on els posaven abans, a l’avinguda de Francesc Macià.

José María Oliver, d’Atracciones Oliver, de Masquefa, s’afegia a aquesta petició, alhora que es queixava que només poguessin ser dos dies a Manresa i no una setmana sencera. Sobre el tema de la ubicació, per a ell el fet que als Trullols hi hagi més espai per aparcar no els compensa. «Quan érem a l’avinguda de Francesc Macià, la gent venia directament caminant des del Passeig». Ell ja anava a Manresa quan la parada la portaven els seus pares.

La Fira de Sant Andreu l’organitza la UBIC. Ahir també hi va haver comerços oberts.