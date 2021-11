L‘auditori de la Plana de l’Om de Manresa ha acollit el lliurament de certificats a les persones que han finalitzat els cursos d’acollida, finançats per la Generalitat de Catalunya, realitzats per la Fundació EMI i amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i també de l’associació de dones Al Noor i de l’Associació de Veïns del Barri Antic. Han finalitzat els cursos un total de 108 persones, de les 120 que s’hi havien inscrit, i han rebut els diplomes de mans de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i la directora general de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat, Eunice Romero Rivera.

L’entitat EMI Manresa, que va rebre una subvenció de la direcció general (adscrita al departament d'Igualtat i Feminismes) per dur a terme el projecte, ha programat fins a sis cursos: 4 cursos d’acollida, que inclouen cadascun 3 mòduls i consten de 120 hores en total: mòdul A de llengua (90 h de cursos de català), mòdul B (15 hores de coneixements del món laboral) i mòdul C (15 hores de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic). A més, s’han fet dos cursos, de 70 hores suplementàries, de formació en cures de la llar, amb l’objectiu d’oferir a les persones una formació professionalitzadora. Els sis grups han fet la formació dins diferents períodes entre febrer i juliol.

Les persones que han finalitzat els cursos han recollit els seus diplomes en un acte al qual també han assistit les regidores d’Acció i Cohesió Social, Mariona Homs Alsina; Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; així com el regidor de Nova Ciutadania, Jamaa Mbarki El Bachir. Ha estat conduït per la directora de la Fundació EMI, Anna Martínez Carmona.

Durant l’acte, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha afirmat que cursos com aquests posen de manifest de forma tangible que Manresa és ciutat d’acollida. Ha assegurat que “aquest és el camí que creiem correcte: ajudar persones, vinguin d’on vinguin, per poder tirar endavant. Estem satisfets de projectes d’aquests, que tindran continuïtat, per tenir una societat més cohesionada i amb les mateixes oportunitats per a tothom.

Més cursos des de Nova Ciutadania

A banda de les persones que s’han beneficiat d’aquest iniciativa, des del Programa de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Manresa s’han dut a terme al llarg de l’any 7 edicions del mòdul C de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, amb un total de 109 persones que l’han finalitzat i 146 inscrites.

Un cop fet aquest mòdul C i amb 90 hores de cursos de català acabats, s’han pogut derivar al SOC, el servei de l’administració encarregat de portar a terme el mòdul B de coneixements laborals, un total de 100 persones (algunes d’elles provinents de l’any anterior), i s’han pogut tramitat un total de 184 certificats finals d’acollida, incloent els que van fer els cursos a través de l’EMI.

Els certificats d’acollida a Catalunya, acrediten aquells persones que han fet tot el circuit, i son d’utilitat tant davant processos de regularització laboral on cal aportar el certificat d’arrelament al país, o bé davant d’altres situacions com quan hi ha dificultats per aconseguir les renovació dels permisos de residència i cal aportar els informes d’integració social.