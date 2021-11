Quan queden poques setmanes per entrar al 2022 -l’any de commemoració de l’arribada d’Ignasi de Loiola a la capital del Bages- l’Ajuntament de Manresa i Cossetània Edicions presenten “Viatge per la Catalunya ignasiana”, un llibre que recorre l’estada del pelegrí a Catalunya, escrita per l’historiador Josep Alert i Puig.

La presentació tindrà lloc aquest dimecres 1 de desembre a les 7 de la tarda, a l’Espai Manresa 1522, el centre d’interpretació de la Manresa ignasiana situat al centre de la ciutat, a una antiga ala del Convent dels Predicadors. L’obra d’Alert proposa seguir el rastre de les petjades d’Ignasi a Montserrat, Manresa i Barcelona, els tres escenaris que van resultar decisius en el seu procés de transformació personal, que encara ara conserven viu el record de la presència del pelegrí. L’any 2022 no es pot deslligar de la figura universal d’Ignasi de Loiola, un personatge de gran valor històric que va transformar el pensament de l’època, però també la ciutat de Manresa, en molts aspectes.

La publicació i presentació d’aquest llibre és una de les més de quaranta accions que Manresa 2022 ha preparat per a commemorar aquesta efemèride. La presentació de “Viatge per la Catalunya Ignasiana”, en concret, s’emmarca en l’eix ‘De Manresa al món’, l’eix de projecció exterior, un dels 7 àmbits entre els quals es reparteixen les diferents activitats i accions del projecte.

L’obra de Josep Alert i Puig ja es pot trobar a llibreries i a l’Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major número 10. Per a més informació sobre aquesta activitat i sobre tot el projecte es pot consultar en aquest web.

Manresa 2022

El Projecte Manresa 2022 és una aposta estratègica de la ciutat, transversal i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys de l'arribada d’Ignasi de Loiola a Manresa, de camí en el seu pelegrinatge cap a Jerusalem. Ignasi va estar-se prop d'un any a la ciutat, on s'hi va inspirar per exercir un canvi tant personal com a la ciutat en general.

Amb l'objectiu final de crear riquesa al territori i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania, s’han preparat un seguit d’accions a partir d’uns eixos estratègics que permetran a Manresa i la ciutadania viure una transformació com la que va suposar l’estada del pelegrí a la ciutat.

Manresa 2022 és un projecte de l’Ajuntament de Manresa, que viurà la seva eclosió el 2022. però que va néixer i ha crescut per anar més enllà de la celebració d’un any i té la vocació de ser un projecte urbanístic, turístic, cultural i transversal de llarg recorregut. Compta amb la direcció executiva de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració de la Fundació La Caixa i el suport de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el FEDER.