Des de fa 532 anys la Confraria de la Puríssima organitza els actes de celebració de la seva festa a la Seu de Manresa. Enguany ha programat conjuntament amb la gestió de la Seu i els Amics de la Seu un programa d’actes adaptat a la situació sanitària actual.

El diumenge 5 de desembre, a les 12 del migdia, es farà una visita guiada on s’explicarà qui eren els favets de Manresa i s’accedirà a l’altar i a la capella d’estil neoclàssic que du el seu nom. Acabarà a la primera terrassa del temple. El guiatge serà a càrrec dels Amics de la Seu i cal reservar plaça a gestio@seudemanresa.cat o al 93 872 15 12. El dimecres 8 de desembre, a 2/4 d’11 del matí, hi haurà trabucades de salva a la Baixada de la Seu, i, a les 11, missa solemne presidida pel pare David Guindulain Rifà, rector del santuari de la Cova, acompanyada per la Capella de Música de la Seu, que interpretarà cants de la festivitat.

Acabada la celebració, es farà la tradicional processó per l’interior de la basílica, establerta pels Consellers de la Ciutat l’any 1662. El penó serà portat per membres dels Amics de la Seu amb motiu del 50è aniversari de la fundació de l’entitat. També hi participaran els consellers de la ciutat, administradors i gremi de detallistes i queviures. En acabar la processó, es llegirà l’acta anual i es firmarà en el llibre d’honor de l’entitat davant l’altar de la Puríssima.

Entre avui i el dimarts 7 de desembre, a la capella de la Puríssima, al claustre de la Seu, hi haurà rosari, novena i cant dels goigs a la Immaculada (18.30 h) i, seguidament, missa (19 h).