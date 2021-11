La clatellada judicial més gran rebuda mai per l’Ajuntament de Manresa en matèria urbanística s’enfila encara més amb els 3,6 milions d’euros que el jutge ha establert i que s’han de sumar als 11,1 milions d’euros ja pagats per l’expropiació d’un solar de les Saleses, al barri de les Escodines.

En total, més de 14,7 milions d’euros per la propietat d’aquest espai, on hi ha actualment horts urbans, a l’espera de jugar un paper rellevant urbanísticament en el futur vinculat a un pla de millora urbana que permetrà obrir un nou carrer al barri de les Escodines.

No eren 3,6 milions el que esperava l’Ajuntament, que en diverses ocasions havia estimat en uns 1,5 milions d’euros els diners que caldria sumar en concepte d’interessos de demora als 11,1 milions que el jutge va dictaminar que era el valor del terreny.

Tres milions sis-cents mil euros és més del doble del que s’havia previst inicialment i suposa una nova clatellada.

Si el valor del terreny -situat al carrer Saleses número 9, entre els darreres de les cases del carrer Viladordis i del passatge del Puig- ja va ser molt controvertit perquè li suposava a l’Ajuntament pagar una morterada, el preu dels interessos puja també una milionada.

El pronunciament judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que sentencia l’Ajuntament de Manresa a pagar 11,1 milions d’euros per un solar de 5.200 metres quadrats situat en un marge de les Escodines amb un desnivell pronunciat afirma que els interessos de l’operació van començar a comptar el 31 de juliol del 2007 i no pararan d’engruixir-se fins que es faci efectiva la quantitat.

Interessos que segons els amos del terreny eren, el 31 de març del 2013, de 2,8 milions i continuen creixent. Això suposa que als 11,1 milions cal sumar-hi una quantitat que fa enfilar encara més la factura final. En aquell moment, la sentència deia que els amos -Jordi Ramentol Garcia-Milà i Àngel Garcia-Milà Matas- demanaven que l’Ajuntament fos condemnat a pagar el preu just de la finca més els interessos meritats per l’endarreriment en el pagament del preu just.

El jutge del TSJC va dir que els interessos de demora s’acreditaven des de la presentació del full d’apreuament i constava en l’expedient administratiu que l’escrit de sol·licitud d’expropiació presentat al registre de l’Ajuntament era del 31 de juliol del 2007. El full acompanyava la valoració de la finca i el jutge va considerar que «hem d’estimar la petició formulada pels actors-propietaris» sobre el fet que els interessos han d’anar referits a la data del 31 de juliol d’aquell any.