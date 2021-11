L’Ajuntament de Manresa ha posat en marxa la bústia ètica, un instrument que permet denunciar de forma anònima conductes i processos irregulars a l’administració local. Ja s’hi pot accedir a través de la pàgina web del consistori, manresa.cat. A l’apartat transparència i govern obert hi figura la bústia des de la qual qualsevol persona pot denunciar el que consideri males praxis, o fer una consulta sobre dilemes ètics.

«Volem que la ciutadania tinguin més confiança amb l’Ajuntament. Si tenen cap dubte, que no se n’estiguin i utilitzin la bústia» va assegurar ahir la regidora de Recursos Humans i Govern Obert, Montserrat Clotet, a la presentació de la posada en marxa del servei.

Tothom qui tingui una evidència de casos de conflictes d’interessos, tràfic d’influències, frau o corrupció, pot utilitzar la bústia ètica per denunciar-ho. «Haurà d’aportar fets i tenir una certesa raonable. No poden ser denúncies mancades de raonament o notòriament falses» va advertir Clotet. Ni tampoc queixes o suggeriments. Ja hi ha altres canals.

Es garanteix l’anonimat de qui fa la denúncia i fins i tot té a la seva disposició el navegador Tor que no deixa rastre. L’únic lligam entre l’administració, en aquest cas l’Ajuntament, i la persona que ha fet la denúncia serà un número clau que haurà d’utilitzar el denunciant per seguir l’evolució del cas. S’ha de resoldre en tres mesos i pot acabar una recomanació, un expedient sancionador o fins i tot a la justícia.

Una comissió formada per tècnics municipals i no pas càrrecs electes, estudiarà cada cas. Hi ha un tècnic de transparència, administració electrònica i protecció de dades; un del servei de secretaria general; un d’organització i recursos humans; i dos de dos serveis diferents més.

Es poden denunciar fets protagonitzats per personal de l’Ajuntament i càrrecs electes, societats municipals, consorcis, fundacions i també persones o entitats que contractin amb l’Ajuntament o que rebin subvencions. Manresa és la cinquena ciutat que pren aquesta iniciativa després de Barcelona, Terrassa, Lleida i Mollet.