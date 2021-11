La façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de color vermall, avui, per donar suport a la campanya Ciutats per la vida, que té com a objectiu aconseguir l’abolició de la pena de mort.

La iniciativa es portarà a terme a proposta de la Comunitat de Sant Egidi i el Consell Municipal de Solidaritat.

Els darrers anys la Comunitat de Sant Egidi ha dut a terme diverses accions arreu del món per acabar amb la pena capital. També a Manresa. Aquest any no es faran actes presencials a causa de l’emergència sanitària. Avui mateix, però, a partir de 2/4 de 6 de la tarda es farà una activitat en línia que es podrà seguir en anglès, italià o castellà a la pàgina de la comunitat. Comptarà amb la participació de dos excondemnats a mort del Líban i els Estats Units, del premi Nobel de la Pau Denis Mukwege i de la religiosa Helen Prejean, que va servir d’inspiració per la pel·lícula Pena de muerte.