Avui, dimarts 30 de novembre, hi ha 17 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19 de l'Hospital de Sant Andreu de Manresa. Per trobar una xifra superior cal remuntar-se als 21 hospitalitzats del passat 16 de febrer.

Dimarts passat, dia 23 de novembre, hi havia 15 persones ingressades. La darrera setmana 5 persones han ingressat, 3 persones han estat donades d'alta. Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre són: Xifra acumulada d’ingressos: 21

Xifra acumulada d’altes: 4

Xifra acumulada de defuncions: 0 L'Hospital de Sant Andreu de Manresa va tornar a tenir pacients amb covid-19 ingressats fa dues setmanes i després d'un període de 7 setmanes sense. El 16 de novembre, Sant Andreu Salut va comunicar que tenia vuit persones hospitalitzades i que a causa de les necessitats del territori havia obert una nova unitat d’aïllament per a pacients amb covid-19 amb capacitat de 8 llits. La setmana següent, la del 23 de novembre, va ampliar la unitat d’aïllament per a pacients amb covid-19 de 8 a 18 llits. Ara, aquesta unitat està gairebé al límit de la seva capacitat i si arriben nous ingressos per covid-19 caldrà ampliar la capacitat.