El 1995 es va constituir a Manresa el Consell Municipal de Solidaritat. El 2021 les desigualtats persisteixen, i la pandèmia fins i tot les ha incrementat. El consell té, doncs, més sentit que mai. És la idea que es va transmetre ahir a la presentació del Dia Internacional dels Drets Humans, que se celebrarà el pròxim 10 de desembre.

A Manresa tindrà una significació especial. Es lliurarà a títol pòstum la Medalla de la Ciutat al Mèrit a la Solidaritat a Domènec Cucurella, activista mor el passat setembre. També s’estrenarà un documental sobre els 25 anys del Consell de Solidaritat, aniversari que l’any passat es va ajornar a causa de l’emergència sanitària.

Si el 1995 tenia sentit, ara en té igual o més, van destacar Pilar Trasserra de la permanent del Consell, i Alba Oliveras, de Justícia i Pau. Juntament amb el regidor de Cooperació, Jamaa Mbarki, i el dinamitzador de la Casa Flors Sirera, Bernat Marré, van presentar els actes del Dia dels Drets Humans.

Citant Pere Casaldàliga i el teòleg Leonardo Boff, Trasserra va assegurar que «un altre món no tan sols és possible, sinó que és necessari». Amb aquesta idea ha treballat el consell, perquè «Manresa sigui un municipi més que compromès amb la justícia social, que prou convé», segons Oliveras. En aquests 25 anys, 38 ONG’s han participat en les seves activitats. «Ha sigut una veritable escola», segons Trasserra, que ha treballat i treballa per un món «just, solidari i humà». També a la ciutat. Per la seva part Marré va afirmar que a Manresa es treballa la sensibilització, la resolució pacífica de conflictes o el comerç just.

L’acte central se celebrarà el 10 de desembre a les 7 de la tarda a la Plana de l’Om. Hi haurà el reconeixement a Cucurella (vegeu Regió7 del 24 de novembre) i la celebració dels 25 anys del Consell de Solidaritat amb l’estrena del documental «Llavor per a la justícia global». Del 2 al 21 de desembre es podrà veure entre el Passeig i Crist Rei l’exposició «Cara a cara amb les violències. Relats de resiliència a Centreamèrica». I del 9 al 19 de desembre la Plana de l’Om acollirà una mostra gràfica dels 25 anys de treball del consell.