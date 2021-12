Una escultura de Rosa Argelaguet li ret un homenatge perenne al campus de Manresa

La mort sobtada de Rosa Argelaguet, el 30 de gener de l’any passat, va agafar amb el peu totalment canviat als que la coneixien i estimaven. Des d’ahir, la sallentina, que era doctora en enginyeria industrial, té un record perenne en forma d’escultura al campus universitari de Manresa, on va exercir com a directora de l’EPSEM-UPC del 2014 al 2020.

L’obra signada per l’escultor Ramon Oms, que ha quedat situada just davant de la biblioteca del campus, equipament del qual va ser la principal artífex Argelaguet en la seva etapa com a regidora d’Universitats de Manresa, l’ha impulsat i finançat el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa (CETIM) en reconeixement a la que va ser la col·legiada número 18.317 de l’entitat.

En la inauguració, ahir, amb una seixantena de persones del món universitari, empresarial i polític i amb familiars de la finada, entre els quals el seu marit, les seves dues filles, Laia i Alba, i la seva neta, Èlia, que va fer el descobriment del bust, hi van intervenir la vicerectora de Política Acadèmica de la UPC, Montse Pardàs; el degà del CETIM, Àngel Vilarasau; el director de la UPC Manresa, Pere Palà; la filla d’Argelaguet, Laia Llenas, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. Va conduir l’acte Montserrat Méndez, cap de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM). L’empenta d’Argelaguet, el seu entusiasme i la seva capacitat de treball van ser tres dels aspectes que més van destacar els parlaments. També hi va haver molt agraïment per la feina feta, i estimació.

«Referent de moltes titulades»

Méndez, va recordar que era la tercera vegada que la BCUM acollia un acte d’homenatge a Argelaguet i va remarcar que no era en va, atès que «en va ser la impulsora». Pardàs va posar de relleu la seva tasca a la Politècnica, amb la implantació del grau de Sistemes TIC i el d’Automoció. Una dedicació que la va fer mereixedora del 17è Premi a la Qualitat en la Docència Universitària, atorgat pel Consell Social de la UPC. S’hi va referir com «un referent de moltes titulades» i algú que va saber «despertar vocacions». També en va destacar «la seva dimensió humana i científica i el seu compromís amb el territori i polític.

Vilarasau va agrair la complicitat de l’Ajuntament per tirar endavant l’homenatge i el suport de la UPC i de la FUB, representada pel seu director general, Valentí Martínez. Va dir que l’homenatjada estaria «molt contenta» amb el projecte presentat recentment per convertir la Fàbrica Nova en un pol d’activitat tecnològica liderat per la UPC Manresa. Palà també es va referir a aquest projecte que «no hauria esta possible sense la feina prèvia», va puntualitzar. Va agrair al CETIM la iniciativa de l’homenatge i va subratllar, com havia fet Pardàs, el treball de la seva predecessora en pro de la Politècnica mitjançant els vincles que va saber establir amb el món empresarial i ciutadà.

Després de la projecció d’un breu vídeo amb fotografies d’Argelaguet, la seva filla Laia va expressar el seu «orgull i alegria com a família de la Rosa», a qui va definir com una «feminista de fet». Va esmentar que l’espai escollit per posar l’escultura «era molt especial per a la mare» i que quan ella i el seu marit estudiaven la carrera «sempre ens deia: aneu a estudiar a la BECUM que s’hi està molt bé». L’alcalde Aloy va cloure les intervencions. S’hi va referir com una «dona activa, inquieta, treballadora». Com la resta, va coincidir que havia marxat abans d’hora. Al costat de l’homenatge d’ahir, va fer esment al Premi Rosa Argelaguet i Isanta impulsat per l’Ajuntament per reconèixer el paper de les dones que contribueixen activament en el territori a la recerca, la docència i la divulgació de les ciències.

Seguidament, a l’exterior, es va fer la descoberta de l’escultura per part de la néta de la seva protagonista. Hi va haver aplaudiments en record d’Argelaguet i, per acabar l’acte, un piscolabis a peu dret.

L’escultura, que mesura prop de dos metres d’alçada, és un baix relleu elaborat en bronze que s’aguanta sobre una base d’acer corten. L’autor és el reconegut escultor manresà Ramon Oms, l’obra del qual protagonitza diferents espais públics a Manresa.

La placa que acompanya la peça recorda «la professora, vicerectora, directora, impulsora, política, activa, tenaç, mare, àvia, companya i amiga».