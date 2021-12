Aquest dimecres s'han donat a conèixer els resultats de les obres realitzades els darrers mesos per millorar la urbanització del carrer del Balç, una de les joies del patrimoni manresà, ubicat al Centre Històric. La intervenció ha consistit en la retirada el paviment existent, l’excavació i construcció d’una nova esplanada, la renovació de les xarxes de clavegueram, aigua, electricitat i telecomunicacions i, finalment, la construcció d’un nou paviment, fet amb pedra de la Sénia i còdol de riu sobre llit de morter. També s'ha renovat tota la il·luminació, amb uns nous punts de llum que ressalten la bellesa del carrer.

S’ha urbanitzat una superfície total de 479,31 m2, amb un cost de 359.273,62 euros (IVA inclòs), dels quals 210.813 euros han estat aportats per l’Ajuntament de Manresa i 148.461 euros pels Fons europeus FEDER.

La presentació ha anat a càrrec de l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor de Turisme i Projecció de Ciutat, Joan Calmet Piqué. Els han acompanyat en les explicacions l'arquitecte i cap del Servei de Projectes Urbans de l'Ajuntament de Manresa, David Closes, i l'arqueòleg Jordi Morera, d'Arqueòlegs.cat.

El carrer del Balç és un passatge de traçat irregular i sinuós, amb trams esglaonats adaptats a la topografia existent i amb la presència de nombrosos trams coberts. Aquesta última característica, generada per la presència de nombrosos porxos construïts entre les cases d’ambdós costats del carrer –i que servien per aprofitar l’escàs espai que hi havia a l’interior de la ciutat emmurallada—, el converteix en un carrer medieval gairebé únic a Catalunya.

El 1987 es va fer una important intervenció de reforma d’aquest vial medieval, que va renovar part del paviment, les portes que el tanquen i l’enllumenat públic per obrir-lo al públic. La construcció i obertura del Centre d’Interpretació del carrer del Balç van motivar un nou conjunt d’obres que van finalitzar l’any 2011.

Es recuperen trams de paviment dels segles XVII-XVIII

Amb les obres d’urbanització del carrer del Balç s’han identificat i documentat trams de clavegueres i paviments que es poden datar entre el segle XVII-XVIII, tots ells en estat bastant fragmentari. Un cop documentades, una part de les restes que s’han conservat han estat tapades pel nou paviment, mentre que unes altres s’han deixat al descobert i s’han integrat a l’obra que s’ha fet per tal que puguin ser interpretades pel visitant. És el cas d’un tram de claveguera del segle XVII-XVIII que es trobava en bones condicions, juntament amb un fragment de paviment de còdols que s’hi entrega i que correspon a l’accés d’un dels edificis del carrer. S’ha il·luminat i protegit aquest conjunt amb una barana per evitar accidents als visitants.

A més a més, al final del carrer en direcció al carrer de Sobrerroca i al primer carreró sortint del centre d’interpretació que baixa cap al carrer de Santa Llúcia, s’han conservat part dels enllosats amb pedres i part de l’alineació central de lloses utilitzades com a tapadora del conducte de servei de desguàs. Aquestes restes tenen una cronologia moderna, entre els segles XVII-XIX.

Fins diumenge es pot visitar de forma gratuïta

Amb la finalització de totes les millores, el Balç ja està a punt per reprendre la seva activitat. Es podrà visitar els dilluns, diumenges i festius de 10 a 14 h. De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h. Dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Fins diumenge, 5 de desembre, es podrà visitar de manera gratuïta. El preu de l’entrada general serà de 5,5 euros. Pel que fa a l’entrada reduïda per a jubilats i infants de 8 a 16 anys serà de 4,5 euros, mentre que el preu d’entrada sense la visita al Centre d’Interpretació serà de 3 euros.

Des de Manresa Turisme ja es treballa per organitzar diverses propostes dinamitzadores. A la primavera està previst estrenar un Escape room de temàtica medieval, que estarà disponible cada dia d'obertura i serà compatible amb la visita habitual al centre. Actualment, està en fase de proves i disseny dels espais.

Així mateix, es programaran tallers d'herbes remeieres, dos cops a l'any, durant l'hivern i la tardor; es reprogramaran les visites teatralitzades i les de joc de rol per a famílies, previstes durant la primavera i l'estiu; i els tallers de Nadal durant el desembre de 2022.

La traça d’un carrer d’origen medieval

El carrer del Balç és un espai de gran interès històric. Aquest carrer s’ha d’ubicar en el context de l’urbanisme medieval de Manresa quan el nucli central de Puigcardener, a causa de la naturalesa del seu terreny, no podia expandir-se més. La ciutat necessitava una vila fortificada que permetés desenvolupar el mercat setmanal, motor econòmic de la Manresa medieval i donar protecció als ciutadans. Per aquest fet es va articular l'ampliació de la vila entorn del mercadal (actual plaça Major) i es va fortificar unint el Puigmercadal amb el Puigcardener. Un dels límits d'aquesta muralla era el carrer Sobrerroca, les cases del qual devien servir de muralla mentre la ciutat no va créixer cap al carrer de Santa Llúcia, moment en què apareix el carrer del Balç.

Tot aquest sector de la Manresa antiga, està edificat sobre la mateixa roca natural, tal com indiquen els topònims dels carrers, com ara carrer Sobrerroca o el mateix carrer del Balç, que fan referència a les construccions damunt la roca o damunt un indret rocós i en fort pendent, com en un cingle o balcera. Això explicaria el traçat estret i sinuós del carrer, adaptat a les característiques del terreny.