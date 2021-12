Insòlit. Quatre Satanassos i una Satanassa es van reunir ahir a Manresa. No va ser per cridar a les fúries de l’infern a fer cap revolta, sinó per promocionar els Pastorets del Bages que formen part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya.

Els Satanassos de Súria, Cardona, Navarcles i Manresa -el més banyut- i la Satanassa de Sant Vicenç de Castellet, als quals s’han d’afegir els de Balsareny i ja fora de la comarca els de l’Ametlla de Merola, es van trobar a la sala Els Carlins per presentar la nova temporada d’un espectacle «més que centenari» que «no sabem ben bé per què» s’ha convertit en imprescindible per Nadal, segons van assegurar els dimonis. Cada any unes 60.000 persones van a veure alguna de les representacions que es fan arreu del país.

Enguany es recupera la normalitat després que a la temporada passada no es pogués representar a diferents punts de Catalunya a causa de la pandèmia. Es mantenen les mesures de seguretat com la mascareta, i els grups de teatre també segueixen mesures anticovid com els assajos en grups reduïts o la reducció del nombre de persones dalt l’escenari.

Els Pastorets de Manresa es representaran a Els Carlins els dies 26 de desembre i 1,2, 6 i 9 de gener a les 6 de la tarda. El dia 2 també hi haurà sessió matinal a 2/4 de 12. A Balsareny, amb dramatúrgia de Climent Ribera, es representaran al Sindicat el 25 de desembre a les 6 i a 2/4 de 8, i els dies 2, 9 i 16 de gener a les 5 i a les 7 de la tarda. A Cardona, genuïns -amb barbarismes inclosos- es podran veure els dies 24 i 26 de desembre, i l’1, 2 i 6 de gener a 2/4 de 7 a Els Catòlics. A Navarcles, on Satanàs i nen Jesús són pare i filla, s’escenificaran a l’auditori el 25 i 26 a les 7, i el 6 de gener a les 6. A Sant Vicenç, on tots els àngels i dimonis són femenins i els personatges de l’infern vesteixen estil gòtic, es representarà a Cal Soler el 2 de gener a les 6, i el 6 de gener a les 7. A Súria, amb text original de Folch i Torres i música d’Anton Malalts i Gallés, es representarà al Foment Cultural el 25 a les 7; i el 26 i 1, 2, 6 i 8 de gener a les 6 de la tarda.