El dilluns passat, el Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, afirmava en una roda de premsa que “els Centres de Salut Primària no han de fer la funció d’imprimir el certificat covid, ja que la primària està molt saturada, sinó que qui ha de donar suport a qui no pot fer-ho autònomament és la xarxa de familiars i amics”.

Fem Manresa creu que aquestes declaracions no tenen en cap cas en compte la bretxa digital existent en bona part de la població, i correspon a les administracions públiques, com els ajuntaments, posar a disposició els equipaments i el suport necessari per a aconseguir el passaport covid. Moltes persones no tenen les habilitats digitals necessàries per dur a terme moltes de les gestions que s’han traslladat a la digitalització, però que sí que tenen dret a poder-hi accedir en igualtat de condicions.

Així doncs, la candidatura municipalista planteja que davant d’aquesta situació i la necessitat de moltes persones de poder-se imprimir el certificat vacunal, “l’Ajuntament hauria de posar a disposició els equipaments municipals perquè també puguin fer i acompanyar en aquesta gestió”. Si bé consideren que els CAPs han de poder realitzar aquesta funció, també creuen que habilitar altres espais ajudaria a no saturar encara més el servei. Un servei saturat ja prèviament a la pandèmia de la Covid “per no dimensionar amb els professionals necessaris els centres d’atenció primària, que ha provocat que a dia d’avui es trobin completament desbordats”.

Acompanyament coordinat

En aquest sentit, recorden que des del mes de maig hi ha actius els “Espais Amics” a quatre equipaments de la ciutat (el Centre Cívic Selves i Carner, el Casal de les Escodines, la Biblioteca del Casino i la Biblioteca de l’Ateneu Les Bases), amb la funció, entre d’altres, de donar suport i acompanyament en tràmits i gestions per Internet.

Així, consideren que valdria la pena que aquests espais s’ampliessin a més equipaments de la ciutat perquè fossin presents a tots els barris i reforçar el servei si queda curt a l’hora de fer aquest acompanyament digital, com ja es fa en altres ciutats de Catalunya (a Sant Cugat del Vallès o a Igualada, Calaf i Piera, municipis on aquest acompanyament es coordina des del Consell Comarcal de l’Anoia, entre d’altres).