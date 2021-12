Fins al 8 de gener es pot visitar a la biblioteca del Casino una exposició dels pessebres que el Centre Excursionista Montserrat (CEM) ha anat portant des del 1975 cada 26 de desembre, majoritàriament, al cim més alt del Port del Comte, el Pedró dels Quatre Batlles, a 2.387 metres d’alçada.

La inauguració, ahir a la tarda, va ser molt participada. Es tractava del primer dels actes que té previst organitzar l’entitat, fundada el 9 d’abril del 1922, per commemorar el seu centenari. Roser Rojo, presidenta del CEM, va explicar la història de l’exposició, que inclou pessebres realitzats pel soci Domènec Forns (del 1975 al 1996), ajudat puntualment pel soci i aleshores president de l’entitat, Marc Antoni Malagarriga i, a partir del 2002, pel també soci Josep Pierola. Entremig, se’n van repetir alguns, i el del 75è aniversari es va encarregar al mestre tallador Tomàs Fernàndez.

Pessebres amb la fusta com la gran protagonista, els de Forns, que és fuster, i amb materials més variats, els de Pierola (ferro, una soca, una branca, pissarra, ampolles...). També s’hi pot veure el darrer naixement que ha fet, el que pujaran el 26 de desembre vinent i recolliran al cap d’un any, realitzat amb fusta, pedres volcàniques, claus i pols de marbre.

Una vitrina exposa les llibretes que el CEM puja cada any amb el pessebre perquè els muntanyencs que arriben al cim hi puguin deixar algun missatge. A la mostra, en la presentació de la qual va participar el regidor d’Esports, Toni Massegú, que els va felicitar pel centenari i per la feina feta, també hi ha una llibreta de visites per qui vulgui deixar-los un missatge. Entre les fotografies que els visitants enviïn al Facebook i Instagram del CEM amb el pessebre que els ha agradat més se’n triaran sis, que rebran un obsequi.