La Cavalcada de Reis —que es farà en un nou recorregut amb més espai—, la visita del príncep Assuan, la Fira de Santa Llúcia —que torna a la plaça Major—, el Campi qui Jugui —que repeteix a l’Anònima ampliant activitats—, el Pessebre Vivent del Pont Llarg, els Pastorets, la pista de gel, concerts, tallers, campanyes solidàries, teatre i espectacles infantils es troben entre les principals propostes de les activitats de Nadal a Manresa.

Manresa recuperarà aquest Nadal activitats i propostes que, l’any passat, es van haver de suspendre o modificar a causa de la covid . És el cas de la Cavalcada de Reis, que estrenarà un recorregut nou per carrers que permeten més distància entre persones, el retorn del Príncep Assuan a la plaça Major, la celebració de la Fira de Santa Llúcia —els dies 11, 12 i 13 de desembre— també a la plaça Major, o el Campi qui Jugui, que repetirà a l’Anònima.

En total, seran més de 70 propostes les que ompliran Manresa d’activitats per a tota la família, organitzades per l’Ajuntament de Manresa i una setantena d’agents de diversa índole (equipaments municipals, associacions culturals, associacions de veïns, de comerciants, de solidaritat) que, amb el suport d’agents privats, comparteixen l’objectiu comú d’oferir una programació de qualitat per aquestes festes. Propostes d’oci, esbarjo, cultura, tradició, comerç i solidaritat.

El programa complert es pot consultar clicant aquí.

La Cavalcada de Reis i el Príncep Assuan

Ses Majestats els Reis d’Orient tornaran a protagonitzar la Cavalcada pels carrers de Manresa. Ho faran per vials amples, amb la voluntat que petits i grans tinguin l’espai suficient per poder rebre Ses Majestats. Així, el recorregut s’iniciarà (a les 18 hores) al carrer Rubió i Ors amb cantonada Muralla de Sant Francesc, i continuarà pel Passeig del Riu, la plaça del Mil·lenari, el carrer Francesc Moragas, la Carretera de Cardona, la Muralla Sant Domènec, la Muralla del Carme, la Carretera de Vic, la plaça Bonavista, la Carretera del Pont de Vilomara i la plaça del Remei, on la Cavalcada finalitzarà, just davant de la Fàbrica Nova.

Prèviament a la Cavalcada, el Príncep Assuan tornarà a fer parada a la plaça Major, tal com era tradicional abans de la pandèmia. Arribarà el diumenge 2 de gener a les sis de la tarda. Serà rebut per les autoritats i serà a la plaça fins a les vuit del vespre. Els dies 3 i 4 de gener també hi farà estada per recollir les cartes de tots els infants amb les seves demandes, de 17.30 a 20 h. Acompanyaran el Príncep Assuan diverses actuacions de dansa i música per part d’esbarts i grups musicals de la ciutat. A banda, s’ha instal·lat una bústia reial al pati del Kursaal (a partir d’avui 3 de desembre) i també se’n posarà una durant el Campi qui Jugui, del 27 de desembre al 4 de gener.

La Fira de Santa Llúcia i el Tió Gegant Solidari

Els dies 11, 12 i 13 tindrà lloc la Fira de Santa Llúcia, que retorna a la Plaça Major, després que l’any passat se celebrés a la Baixada de la Seu, en un recinte perimetrat. A la plaça hi haurà 32 parades d’articles nadalencs durant el cap de setmana, que seran compatibles amb les terrasses, mentre que dilluns 13 —festivitat de Santa Llúcia— hi haurà 8 parades de plantes i ciris a la Baixada de la Seu. Al claustre de Santa Maria hi haurà l’ofrena de ciris durant tot el dia.

Com a activitats complementàries, torna el Tió Gegant: els matins de 10.30 a 12.30 h i les tardes de 17 a 19 h. Costarà un euro. Els beneficis es destinaran a la Marató de TV3. També es farà el ‘photcall’ nadalenc (3 euros), d’11 a 13 h i de 16.3 a 20.30 h.

Campi Qui Jugui, de nou a l’Anònima

Entre el 27 de desembre i el 4 de gener es farà el Campi qui Jugui, que repetirà l’escenari de l’Anònima, però amb un nou format que farà que el conegut Saló de la Infància i Joventut s’assimili cada cop més al que es realitzava abans de la pandèmia, amb molta més presencialitat. Combinarà activitats, tallers, jocs i espectacles culturals. L’horari del Campi serà de 16 a 20 hores. Les activitats que integrarà es donaran a conèixer ben aviat en roda de premsa.

Concert de Nadal a la Cova

Manresa 2022 porta a la Cova de Sant Ignasi el grup vocal Qvinta Essençia, que omplirà de melodies renaixentistes i nadalenques l’església amb el concert de Nadal que tindrà lloc el diumenge 2 de gener a les sis de la tarda. La formació —nascuda a Barcelona— presentarà ‘O magnum mysterium’, un recital que té el renaixement com a punt de partida i que arriba fins als nostres dies amb obres de compositors com Tomás Luis de Victoria, Luca Marenzio, Francisco Guerrero o el català Mateu Fletxa. Més informació i entrades en aquest enllaç.

Els Pastorets

Els dies 26 de desembre i 1, 2, 6 i 9 de gener, a les 18 h, i el diumenge 2 de gener també a les 11.30 h, tindrà lloc la representació dels Pastorets a la Sala dels Carlins, organitzats pel Casal Familiar Recreatiu des de fa més de cent anys.

El Pessebre Vivent del Pont Llarg

Es recupera el Pessebre Vivent del Pont Llarg, el dia 26, de 18 a 20.30 h, amb escenes típiques d’un pessebre vivent clàssic, situat a les eres de les primeres cases de pagès del regadiu del Poal i sota l’aqüeducte del Pont Llarg. Combina escenes bíbliques amb escenes de la vida quotidiana, situades a la Galilea ocupada pels romans, fa més de 2000 anys. L’entrada general té un cost de 4 euros i la infantil de 6 a 10 anys és de 2 euros. Per als menors de 6 anys és gratuït. Per evitar cues es recomana comprar l’entrada anticipada a la web www.pessebresvivents.cat

Pessebre monumental

Al Centre Cultural El Casino, el Pessebre Monumental d’enguany serà una representació en miniatura del Camí de Sant Ignasi des d’Azpeitia a Manresa. S’inaugura el dissabte 18 de desembre a les 19 h i es podrà visitar del 18 de desembre al 9 de gener, de dimarts a dissabte de 17.30 a 20.30 h, diumenges i Sant Esteve d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h, Nadal i Cap d’Any de 17.30 a 20.30 h; dilluns tancat. L’organitza el Grup Pessebrístic de Manresa.

Programació als equipaments culturals

Per Nadal, els equipaments culturals adaptaran la seva programació al calendari nadalenc.

Tallers per infants: de postals amb tints vegetals, al Museu de la Tècnica (dissabte 11 de desembre, 11.30 h) i tallers de decoració nadalenca, els dies 28, 29 i 30 de desembre d’11 a 13 h.

Biblioteca del Casino: contes amb gust de turró (divendres 10 de desembre, 18 h), els meus primers contes per infants d’1 a 3 anys “Les formigues també ballen” (dijous 16 de desembre, 18 h) i l’exposició de pessebres amb motiu del centenari del Centre Excursionista Montserrat.

Biblioteca Ateneu Les Bases: hora del conte en anglès “Saving Christmas” (divendres 3 de desembre, 18 h), taller infantil “Fem un arbre mòbil de Nadal” (divendres 17 de desembre, 18 h ) i l’hora del conte “Els calaixos del cel” (dimecres 15 de desembre, 18 h).

Hi haurà altres exposicions al Centre Cívic Selves i Carner, al Casal de les Escodines, a l’Esplai Plana de l’Om, al Passeig Pere III – Crist Rei i al Cercle Artístic de Manresa.

Al Kursaal

Concerts amb tot l’alumnat i professorat del Conservatori de Música de Manresa, els dies 20 i 21 de desembre, a les 18 i a les 20 h al Teatre Kursaal.

El concert de Cap d’Any amb la Unió Musical del Bages, el dissabte 1 de gener a les 19 h al Teatre Kursaal.

Teatre per a infants: El meu primer Nadal al Kursaal, sobre les tradicions nadalenques. Els dies 28, 29, 30 de desembre, 3 i 4 de gener, a les 16.30 i a les 18.30 h.

Cinema

Hi haurà també propostes cinematogràfiques a l’Auditori Plana de l’Om, per adults i a càrrec de Cine Club Manresa: “Martin Eden” (diumenge 12 de desembre, 18.30 h), “Les dues nits d’ahir” (diumenge 19 de desembre, 18.30 h) i la projecció “Essencial Chomón 150”, acompanyada de la música en directe de pianistes manresans amb motiu dels 125 anys de la primera projecció de cinema a Manresa, al Teatre Conservatori (dilluns 27 de desembre, 19 h).

Per infants, el Petit Cine Club projectarà a l’Auditori Plana de l’Om “El Nadal del senyor Branquilló i l’escombra voladora”, el diumenge 12 de desembre a les 11.30 h.

Nadal als Barris

El programa recull les activitats nadalenques de vuit entitats veïnals, que les recuperen després que l’any passat no es poguessin dur a terme trobades comunitàries. Des de torronades, teatre, cantades de nadales, tallers de cuina de Nadal, caga tió, presència del Pare Nadal, visites del Patge Reial, sopars de Cap d’Any i visites de Ses Majestats els Reis d’Orient.

Campanyes i dinamització del comerç

La campanya de recollida de joguines de Creu Roja, bústies per dipositar les cartes, el tió o els ‘photocalls’ nadalencs al carrer són alguns dels actes que organitzen les associacions de comerciants de la ciutat.

A més a més, des de la Regidoria del Centre Històric s’instal·larà, per segon any consecutiu, l’arbre dels desitjos, on tothom hi podrà penjar els seus desitjos i propòsits per al 2022.