«Fem el que podem amb els mitjans que tenim», ha assegurat aquest divendres al migdia el responsable d’un bar-restaurant de Manresa el dia de l’entrada en vigor del certificat covid per poder-hi accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències.

L’obligatorietat de certificar que tothom qui entra al local està vacunat ha fet que s’hagin anul·lat alguns dinars o sopars d’empresa, els típics de Nadal, perquè no tothom s’ha punxat, segons el Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages. Considera, però, que seran cancel·lacions puntuals a causa de l'impacte inicial de la mesura, i que es podran recuperar més endavant.

En diversos locals de restauració que ha visitat Regió7 aquest divendres matí, la situació era la de cada dia. Gent esmorzant, fent el tallat o el cafè. En alguns locals hi ha anat gent que encara no tenia el certificat, ni en paper ni digital. «Sobretot és gent gran», ha explicat el president del Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, Diego Sánchez.

Considera que mica en mica la situació s’anirà «ajustant», igual que va passar quan es va prohibir fumar a interiors. Com llavors, es preveu que les terrasses exteriors estiguin més plenes del que és habitual malgrat el fred. «Jo crec que tothom anirà prenent consciència. Nosaltres i els clients. Del que es tracta és de donar seguretat a tothom».

Els bars i restaurants amb clients habituals el que fan és demanar el certificat una vegada. «Ho demanem a qui no coneixem. La resta ja sabem si estan vacunats o no», comenta Joan Ferrer de la granja Alpina. Lamenta que ningú no els hi hagi explicat com fer els controls. «No podem posar una persona a fora per controlar qui entra. Llavors ho demanem a dins, i és clar, no sabem si ho fem bé». El que és clar, diu, «és que per fer una feina en deixo de fer una altra».

Considera que s’haurien de facilitar mitjans per dur a terme aquests controls. «No dic que sigui fàcil prendre aquestes decisions, però qui ho ha fet no hi entén del ram».

On també hi ha dubte és en establiments com forns de pa que també ofereixen esmorzars. Cal demanar el certificat a qui pren un cafè i no s’ha de demanar a qui entra per comprar una barra de pa ?

Al local Gourmet del Passeig de Manresa pràcticament tots els clients que entren mostren el codi al seu mòbil, comenta el seu responsable, Jonathan Cubaleón. Explica que els darrers dies s’ha trobat en dos casos de persones no vacunades. El d’una dona que molt educadament li va dir que no creu en les vacunes i que va marxar sense problemes, i el d’un home que sí que va protestar. «Li vaig fer un cafè amb llet per emportar i ja no ha tornat més».

El certificat covid havia d’entrar en vigor la setmana passada, però les aplicacions per accedir-hi es van col·lapsar. Salut va decidir donar més marge de temps. Fins aquest divendres.