La sisena onada de la covid ha arribat amb el fred. Però no és estacional, opina el cap de la unitat de Malalties Infeccioses del servei de Medicina Interna de la Fundació Althaia, Rafel Pérez. «A l’estiu no feia fred i també em vam tenir», comenta. «Jo no hi veig un comportament estacional». Per la seva part la generat de l’ICS a la Catalunya central, Anna Forcada, assegura que ara a l’hivern es fan més activitats en espais tancats i no es ventila tant. «En ambients on hi ha molta gent i sense barreres com la mascareta, es transmet moltíssim». L’únic que es pot fer és prendre mesures de precaució, «estar expectants, preparats i vacunats».

Sobretot vacunats, insisteix el president de la junta al Bages del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jordi Aligué. «És obvi que estem cansats i preocupats pel nou repunt de casos, però estem disposats a fer un sobreesforç perquè estem en un moment clau». Aligué, però, demana la complicitat de la població i que la no vacunada faci el pas per rebre el fàrmac. «Estem veient que una persona no vacunada que agafa la infecció evoluciona molt pitjor». Pérez va més al detall: «el que estem veient és que el malalt crític que ingressa a l’UCI és un pacient majoritàriament no vacunat. El que ingressa a planta, si és jove, no està vacunat, i si és una persona gran o amb malalties de base, pot ser que estigui vacunat. Aquest és el patró que anem veient». Preparats per... A l’Hospital de Sant Joan de Déu hi ha hagut un increment de casos «i en podem tenir més. Ens preparem a tots els nivells». De la situació que es viu comenta que genera angoixa i estrès. «Recorda experiències viscudes i incertesa pel que vindrà. Això no es porta massa bé, i ja no fa falta dir que se suma a tot el cansament acumulat, l’excés d’activitat que s’ha dut a terme, la feina, l’abnegació...». Forcada explica que tan a nivell de la societat com de professionals hi ha sobrecàrrega i cansament. «Cada cop que intentes aixecar el cap per recuperar la nostra activitat pròpia ve una altra onada. Tenim ganes de tirar endavant projectes de docència, de recerca, activitats formatives, l’atenció molt presencial i cada cop se’ns estronca una mica». A Primària s’han preparat per fer front a la nova onada, i també als refredats i grips. Compten que a l’hivern s’hauran de fer molts testos ràpids per discriminar refredats de covid. «Aquesta activitat està recaient sobre Atenció Primària i està pressionant els equips». Explica que s’està valorant establir nous circuits per evitar que tant testos com les proves PCR no interfereixin en el dia a dia. Es pensa en espais diferenciats, ventilats i propers als CAP. En alguns llocs tot el relacionat amb la covid ja es porta a terme en mòduls i en altres al propi CAP si té diversos accessos.