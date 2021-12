L’increment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l’àrea de crítics de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de la Fundació Althaia, i l’empitjorament de la situació epidemiològica obliga de nou a restringir totalment l’acompanyament dels pacients ingressats a l’hospital a partir d’aquesta mitja nit. També es limita l’accés a les àrees ambulatòries, on exclusivament hi poden accedir els pacients que tenen cita prèvia.

L’objectiu de la mesura, que afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, és minimitzar el risc de contagi, garantir la seguretat de pacients i professionals i evitar possibles brots intrahospitalaris. Aquestes restriccions s’afegeixen a les que ja hi havia a urgències, on els pacients tampoc poden estar acompanyats, tret dels casos excepcionals previstos en el protocol d’accessibilitat.

Les darreres dades segueixen mostrant un empitjorament de la situació epidemiològica al Bages-Solsonès. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants ha passat de 207,9 a 350 els últims 10 dies. La velocitat de contagi està per sobre de l’1, a 1,26 i el risc de rebrot a 14 dies se situa a 440, quan fa 10 dies era de 382. Actualment, hi ha 46 pacients amb covid-19 ingressats a la Fundació Althaia, dels quals 9 a la unitat de crítics.

Aquesta situació ha fet que la Fundació Althaia activi aquesta mitja nit la fase 3 de la normativa d’accessibilitat per preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que puguin posar en perill la vida dels pacients i dificultar l’activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

D’acord amb el protocol d’accés, l’acompanyament als pacients hospitalitzats no està permès tret de casos excepcionals. De la mateixa manera, a l’àrea ambulatòria -que inclou consultes externes i hospitals de dia-, igual que a urgències, no es permetrà l’entrada d’acompanyants, tret de casos excepcionals.

En els casos excepcionals en què degut al nivell de dependència del pacient sí que es permet acompanyament, l’acompanyant ha de passar un cribratge de SARS-CoV-2, que consisteix en un test d’antígens que s’anirà repetint setmanalment, o bé mostrar el passaport covid. S’autoritzaran dos acompanyants, que no podran coincidir, i que hauran de portar sempre la mascareta posada, també dins de l’habitació, mantenir la distància de seguretat i rentar-se sovint les mans.

Persones amb símptomes

D’altra banda, es demana a les persones que puguin tenir algun símptoma respiratori o de febrícula que s’abstinguin d’acudir als centres de la institució.

Informació a familiars i punt d’intercanvi d’objectes

Per assegurar que la família estigui informada de la situació i l’evolució del pacient hi ha operatiu un circuit d’informació. Així, sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a un familiar o a la persona de referència que s’indiqui per a informar-lo. En cas que algun familiar necessiti contactar amb l’equip assistencial, pot fer-ho trucant a secretaria de planta de dilluns a divendres de 8.00 a 15.30 hores.

A banda, i per tal que hi pugui haver un contacte entre familiars i pacients, hi ha obert un punt d’intercanvi d’objectes personals de la planta 0 de l’Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 9.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres, i de 8.00 a 13.00 hores durant el cap de setmana. D’aquesta manera, els familiars podran fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.

A Urgències, es compta amb diferents recursos que milloren el contacte i la informació entre el pacient, l’equip assistencial i la família, com l’enviament de missatges informatius SMS i un telèfon d’informació de dilluns a divendres de 8.00 a 21.00 hores.

Això no s’ha acabat!

La Fundació Althaia fa de nou una crida a la responsabilitat ciutadana sobretot tenint en compte que estem a les portes del pont de la Puríssima i també de les festes de Nadal. És molt important que tothom segueixi les mesures de seguretat per tal d’aturar la transmissió de la covid-19 i assegurar la sostenibilitat del sistema de salut, així com les restriccions que ha determinat el govern català.

La institució recomana novament a les persones que encara no ho hagin fet que es vacunin. També recordar que les persones de més de 60 anys poden administrar-se la tercera dosi. El Departament de Salut ha habilitat de nou espais de vacunació per facilitar el procés.

A dia d'avui, a part de les mesures de contenció de la pandèmia com poden ser les restriccions de mobilitat, la higiene o distància social, la vacuna és l’eina principal per protegir-nos de la covid-19 i perquè disminueixi la propagació de la malaltia i el nombre de contagis.