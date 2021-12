Canvi radical de recorregut de la cavalcada de Reis a Manresa, que no passarà pel Guimerà ni pel Passeig i acabarà a la plaça del Remei, davant la Fàbrica Nova.

L’Ajuntament va comunicar ahir que la cavalcada de Reis estrenarà, el dia 5 de gener, un recorregut nou per carrers que permeten més distància entre persones.

Els Reis d’Orient passaran per vials amples, amb la voluntat que petits i grans tinguin espai suficient.

Així, el recorregut s’iniciarà, a les 6 de la tarda al carrer Rubió i Ors cantonada amb la Muralla de Sant Francesc i continuarà pel passeig del Riu, la plaça del Mil·lenari, el carrer Francesc Moragas, la carretera de Cardona, la Muralla Sant Domènec, la Muralla del Carme, la carretera de Vic, la plaça Bonavista, la carretera del Pont de Vilomara i la plaça del Remei, on la cavalcada finalitzarà, just davant de la Fàbrica Nova.

L’any passat, a causa de l’epidèmia de covid-19, la cavalcada va ser substituïda pel campament que els Reis d’Orient van instal·lar al pati del Casino perquè les famílies els poguessin visitar de forma ordenada i sense aglomeracions per evitar la propagació del virus.

Anteriorment, la cavalcada també sortia del carrer Rubió i Ors però en comptes de baixar com farà ara pujava per la Muralla de Sant Francesc per continuar cap a la de Sant Domènec, el carrer Guimerà, Crist Rei, passeig de Pere III, Bonavista, carretera de Vic, Muralla del Carme i plaça Sant Domènec. A partir d’aquí les principals figures de la comitiva continuaven el trajecte a peu fins a la plaça Major.

Príncep Assuan

Prèviament a la cavalcada, el príncep Assuan tornarà a fer parada a la plaça Major, tal com era tradicional abans de la pandèmia.

Arribarà el diumenge 2 de gener a les sis de la tarda. Serà rebut per les autoritats i serà a la plaça fins a les vuit del vespre. Els dies 3 i 4 de gener també hi farà estada per recollir les cartes de tots els infants amb les seves demandes, de 2/4 de 6 a les 8 de la tarda.

Acompanyaran el príncep Assuan diverses actuacions de dansa i música per part d’esbarts i grups musicals de la ciutat.

A banda, des d’ahir hi ha instal·lada una bústia reial al pati del teatre Kursaal i també se’n posarà una durant el Campi qui Jugui –que repeteix a l’Anònima– del 27 de desembre al 4 de gener.