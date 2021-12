El nou edifici de la Fundació Universitària de Manresa (FUB-UManresa) ja es deixa veure. S’ha instal·lat en un temps rècord i ha canviat la fisonomia de l’avinguda Universitària de Manresa. Situat entre la Clínica Universitària i la residència d’estudiants, on fins ara hi havia un aparcament, s’ha alçat en un temps rècord. El formen 33 mòduls que es van acoblar en una setmana i serà el cinquè edifici de la fundació universitària. Ara es treballa en les instal·lacions interiors i en l’adequació de tot el seu voltant. El projecte té un pressupost de prop de 4 milions d’euros que aporta la FUB-UManresa amb recursos propis.

És un edifici singular. Es tracta de mòduls que es van fabricar a Cardona, a l’empresa ComptacHabit , i es van començar a instal·lar el dia 22 de novembre. Va ser una setmana de pluges, però tot i així es van fer igualment els treballs amb l’ajuda d’immensos camions que van traslladar des de Cardona cadascun dels mòduls, i de grues també de grans dimensions. Fins i tot quan es feia fosc uns focus il·luminaven l’àrea per fer els acoblaments entre totes les peces. A causa de les grans dimensions de cada mòdul va ser necessari fer el transport amb camions de gran tonatge especials, i fins tot cimentar la vorera que dona al solar on hi ha l’edifici.

Aquests treballs van quedar enllestits en una setmana. Llavors van començar les obres que ara es porten a terme per fer totes les instal·lacions interiors i la façana, que serà d’alumini, fusta i ceràmica.

L’edifici fa 55 metres de llarg i té dues plantes. Tot ell es destinarà als ensenyaments i serveis d’educació que imparteix i ofereix la FUB-UManresa del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Un món per a educació

A la planta baixa hi haurà la recepció i dos espais diferenciats. D’una banda, un Centre d’Innovació i Formació en Educació, i, d’altra banda, una escola bressol vinculada als estudis d’Educació Infantil i que d’entrada oferirà 41 places per a nens i nenes de fins a 3 anys.

A la segona planta hi aniran dos centres de recerca, descoberta i documentació per a l’educació científica en infants, entre els quals el projecte LAB 0_6, una proposta pionera que fa anys que la Fundació Universitària del Bages va posar en marxa. Actualment és a la FUB2.

A la segona planta hi haurà les aules del grau d’Educació Infantil i del Cicle Superior en Educació Infantil, a més a més de màsters. També una aula taller que actualment és a la FUB2 i despatxos i sales per a professors. Serà, doncs, un edifici dedicat en la seva totalitat a l’àmbit de l’educació.

El 31 de març l’edifici ha d’estar enllestit per poder començar a fer el trasllat de tots els materials necessaris que acabaran de donar vida a l’edifici, que ha d’estar plenament operatiu el pròxim setembre coincidint amb l’inici de les classes i també l’activitat de la nova escola bressol. Poc més d’un any després d’haver començat les obres, que es van iniciar l’estiu amb l’acondiciament del terreny. L’acte més oficial de col·locació de la primera pedra es va celebrar el 17 de setembre passat.

El trasllat dels estudis i dels serveis relacionats amb Educació al nou edifici permetrà alliberar espai a la FUB1 i també a la FUB2. I, com si es tractés d’un trencaclosques, això permetrà reorganitzar l’activitat del centre universitari manresà.

Ciències Socials a la FUB2

L’edifici actual de la FUB2, per exemple, es dedicarà exclusivament als estudis i activitats d’Empresa que ofereix la FUB-UManresa. És on actualment hi ha el LAB 0_6 i altres activitats formatives relacionades amb Educació, a més a més de cicles formatius de grau superior. Un cop acabin les obres a la FUB4, s’iniciaran treballs d’adequació en aquest edifici perquè a l’estiu s’hi puguin ja traslladar els graus d’empresa i també les simulacions relacionades amb aquests estudis.

Amb aquests canvis es donarà més visibilitat als estudis de la branca de Ciències Socials. D’entrada tindran centres propis de referència. Fins ara s’oferien tots a la FUB1, que també es reorganitzarà per optimitzar els espais que quedin alliberats amb el trasllat dels estudis.

Els cinc de la FUB

L’edifici de la FUB4 serà el cinquè de la Fundació Universitària del Bages. L’any 2002 es va inaugurar el principal, el que ara es coneix com a FUB1. Va suposar la unificació en un sol equipament de tots els estudis universitaris –llavors adscrits a la Universitat Autònoma de Barcelona– que s’impartien a diferents punts de la ciutat. Va costar 7 milions d’euros i la previsió era que tingués una capacitat per a mil alumnes de les diverses especialitats que oferia la fundació.

Deu anys després es va posar en marxa la Clínica Universitària, al costat de l’edifici mare. Les obres es van iniciar el 2010 i es va obrir el 2012. El pressupost va ser de 4,5 milions, i també va suposar la urbanització de la plaça que uneix els dos edificis. El 2019 s’hi va invertir un milió d’euros més per potenciar la metodologia docent en simulació, un dels trets distintius de la Fundació Universitària del Bages.

El 2015 la universitat va posar en marxa el Campus Professional amb cicles formatius de grau superior, una de les apostes del centre universitari manresà. Es van ubicar a l’antic Centre Tecnològic de Manresa, el que ara és la FUB2. També es van haver de fer obres de remodelació i adequació.

Finalment, el 2019, fa dos anys, es va inaugurar un dels edificis més singulars de la FUB-UManresa, el conegut com la FUB3. Un dels pavellons modernistes de l’antic escorxador de la ciutat es va rehabilitar per concentrar-hi els estudis de Fisioteràpia. Va suposar una inversió de 3 milions d’euros.

Això va permetre esponjar l’edifici de la FUB1 i també el de la Clínica Universitària, que és on s’impartien aquests estudis i on es feien pràctiques. Ara, quan es posi en marxa la FUB4, passarà el mateix. Totes aquestes inversions s’han dut a terme amb fons propis.