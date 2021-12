L’Ajuntament de Manresa ha convocat per al dia 9 de desembre el 15è Consell de Ciutat. És obert a tota la ciutadania i hi haurà torn de paraules per a qui hi vulgui intervenir. El govern de la ciutat hi exposarà projectes com el de Manresa 2022 i el de la futura Fàbrica Nova, que el consistori ha adquirit per fer-hi un campus universitari de la UPC.

El ple de l’Ajuntament se celebrarà a les 7 de la tarda a l’Espai Plana de l’Om. El Consell de Ciutat és el màxim òrgan de participació, amb funcions d’informació, estudi, debat i assessorament per la determinació de les grans línies de la política municipal. Serà presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, que és qui clausurarà el ple, i el dirigirà la regidora de Transparència i Govern Obert, Montserrat Clotet. A l’inici s’aprovarà l’acta de la sessió anterior, que es va celebrar el 2019. L’any passat no n’hi va haver a causa de la pandèmia.