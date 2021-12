Els lemes dels minyons escolta «tant com puc», «sempre a punt» i «fer servei» van centrar el comiat de l’empresari manresà Josep Piñot Busquet, mort als 93 anys, que es va celebrar ahir a la parròquia de Crist Rei de Manresa. El temple es va omplir. Entre els assistents hi havia l’alcalde accidental, Valentí Junyent.

Piñot era president i director general de Framun i va participar, també, en la creació d’altres negocis com Mútua Manresana, Macsa i Control. Va impulsar iniciatives socials i en defensa del català, i va ser un dels promotors de l’agrupament escolta Cardenal Lluch de Manresa.

El funeral el va oficiar mossèn Estanislau Corrons, que va ser també escolta. Va destacar que era un home emprenedor, «però molts el recordarem com a escolta», fet que va influir en la «seva disponibilitat. No es mirava a ell mateix, sinó als altres. Demanar-li un favor era rebre un sí, perquè havia après a estimar a i fer servei», tal com diu un dels lemes de l’escoltisme. Va remarcar que tant com es pugui «hem de fer servei perquè sempre hem d’estar a punt», i això vol dir «que ell estava preparat. Les seves obres ens acompanyen».

Al final de la cerimònia, una de les netes de Piñot es va adreçar als assistents per recordar l’avi, de qui va dir que «ens has transmès l’esperit aventurer i l’amor per la muntanya. Tenies un gran sentit de la moral». Un dels gendres del finat, Carles Bartomeu, el va definir en una paraula: «extraordinari». Va destacar la seva implicació en la creació d’empreses «importants per a Manresa i el Bages, sempre envoltat d’amics i col·laboradors». Va dir que «ens deixa un gran llegat, i la família tenim el deure de seguir el seu exemple».