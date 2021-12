Des de dimecres passat, els ciutadans de Manresa tenen la possibilitat de viatjar en el temps en la seva ciutat. Concretament, a la Manresa del segle XIV. El carrer del Balç ha tornat a obrir les portes al públic, però amb un aspecte físic diferent. Després d’un seguit de treballs de restauració del seu paviment, iniciats el novembre del 2020, ara ja llueix una renovada aparença.

Els treballs arqueològics previs a les obres de millora del carrer manresà, un dels principals atractius turístics de la ciutat, van permetre localitzar un nou vial medieval que, en el seu moment, hauria connectat el carrer de Santa Llúcia amb la plaça Major, tot travessant el del Balç. I és precisament amb aquesta troballa on comença aquest nou viatge a la Manresa emmurallada medieval.

De fet, durant les excavacions es van descobrir altres nous camins que havien quedat amagats sota les runes, però es van tornar a tapar per no malmetre’ls i afavorir la seva bona conservació. L’únic que sí que s’ha deixat al descobert és el més antic. I tampoc no l’han destapat tot. Només prou per poder veure ja sigui elements que es datarien el segle XVI, com altres components que indicarien que, pels volts del segle XVIII, s’hi va fer algun tipus de construcció addicional (per les restes de ceràmica vidriada, un material d’aquesta època, que s’hi han trobat).

Així doncs, per donar a conèixer aquest descobriment i, també, les renovacions del paviment i l’enllumenat del carrer, es van dur a terme, des de dimecres passat fins ahir, visites guiades d’uns 45 minuts de durada. Obertes a tots els públics i totalment gratuïtes, les visites han acollit al llarg d’aquestes cinc jornades 705 persones, unes 270 de les quals han optat per la visita guiada.

El valor d’allò que hi ha a prop

La majoria dels curiosos que han volgut conèixer els nous racons de Manresa que fins ara havien estat amagats eren persones residents a la mateixa ciutat o dels pobles bagencs del voltant. Ara bé, també hi ha hagut altres visitants que han vingut de més lluny, aprofitant el cap de setmana llarg. El seu objectiu era seguir coneixent espais de Catalunya que fins que no va esclatar la pandèmia no havien resultat prou interessants per a alguns.

Una opinió molt estesa entre els visitants, que coincideixen que, des de l’impediment de viatjar lluny, han valorat molt més els petits racons del país. I, sense anar més enllà, la visita per la Manresa medieval també ha suposat una oportunitat per als mateixos manresans de conèixer –o redescobrir– l’origen del que és i ha estat casa seva.