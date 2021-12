A vegades els dos ulls no són suficients per veure els detalls de tot el que ens envolta. Ens en calen més, sobretot si són experts en allò en què ens hauríem de fixar. El carrer del Balç, malgrat la seva curta llargada, i tot l’entorn que l’envolta, és ple de detalls que, sigui per costum o bé per ignorància, moltes persones passen per alt.

En primer lloc, encara avui en dia queden traces dels incendis que van destruir una part de l’arquitectura manresana de l’època de les guerres de Successió i del Francès. Al final del carrer del Balç, si s’alça la mirada a l’arc que finalitza el vial, el color de la pedra és totalment diferent. Perd el marró i es converteix en negre. Algunes pedres encara evidencien que hi va haver un incendi tres segles abans.

Una altra curiositat que els visitants van poder conèixer gràcies a les informacions proporcionades per la guia va estretament relacionada amb el descobriment del nou vial medieval. I és que no cal que quedi tot escrit per poder desxifrar els moviments dels nostres avantpassats.

Aquest carrer comença fora del carrer del Balç, però també el travessa per dins. És en aquest segon espai on podem descobrir que es va fer alguna mena de reconstrucció durant el segle XVIII, centenars d’anys més tard del que es creu que és el seu origen. I com ho han sabut, això, els experts? Per les restes de ceràmica o terracota vidriada. És un material que s’utilitzava per envernissar peces per donar-los un toc semblant al vidre. El drac del Parc Güell, per exemple, està pintat amb aquest material, que està fet a base de vernís de plom. Malgrat que l’origen d’aquesta terracota data del segle III aC, a Catalunya no va arribar fins ben entrat el segle XVIII, i la seva màxima esplendor va ser durant el modernisme.

Per tant, tot i que per l’estat del carrer i les pedres es creu que el vial és de l’època medieval, aquest vernís explica que, passats els segles, s’hi va fer algun tipus de treball de conservació o pintada.

Finalment, a l’interior de l’edifici des d’on es pot accedir al carrer del Balç, baixant les escales, es poden veure unes anelles que pengen de la paret. Aquestes anelles servien en el seu moment per lligar els cavalls. Que siguin aquí, per tant, demostra que als edificis que envolten l’ajuntament hi havia una caserna militar i en aquest espai hi guardaven els cavalls.