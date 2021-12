El Camí Ignasià de Manresa rebrà una injecció de prop de 3 milions d'euros del pressupost total que el govern espanyol destinarà al sector turístic de l'Estat. Una part del paquet d'ajudes, aprovat aquest dimarts per un valor de 720 milions d'euros, es destinarà a mantenir i rehabilitar el patrimoni històric d'ús turístic de 37 béns d'interès cultural que es troben majoritàriament en zones rurals o petits municipis de l'Estat.

En concret, 62 milions d'euros seran per al Camí de Santiago i 45 milions d'euros per a les 15 Ciutats Patrimoni de la Humanitat, a raó de tres milions d'euros per a cadascuna. En el cas del Camí Ignasià, el pressupost adjudicat a l'Ajuntament de Manresa, compost per 2,71 milions d'euros, permetrà actuar en nou entorns d'aquesta via: el centre d'acolliment de pelegrins a l'Antic Col·legi de Sant Ignasi; el mirador i el jaciment arqueològic del convent de Sant Cristòfol a la Torre de Santa Caterina; a l'itinerari de connexió del Pont Vell amb el transport públic; l'itinerari del Pont Vell a la Font de Sant Pau; l'itinerari de la Font de Fans a la Creu del Tort; l'entorn de la Capella de Sant Marc i La Cova; el Pont Nou i el carrer del Balç.

D'altra banda, l'ajut –distribuït a través de tres Reials Decrets (RD)- anirà destinat principalment a finançar projectes per millorar la competitivitat de les empreses turístiques. Un dels RD està dotat amb un fons de 565 milions d'euros en préstecs per finançar projectes de digitalització, accessibilitat, eficiència energètica i economia circular. Seran les mateixes comunitats autònomes les encarregades de convocar, tramitar i resoldre les sol·licituds, ja que tenen les competències en matèria de turisme. Els préstecs concedits finançaran un màxim del 75% del cost dels projectes i amb un límit de 6 milions d'euros.