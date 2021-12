La paret mitgera de l’antiga església de Sant Ignasi de Manresa, ara el Museu de la ciutat, ja es pot veure sense bastides entremig. S’ha restaurat, i fa visible la que ha de ser la façana principal de l’equipament, que quan acabin les obres que s’hi estan fent des del 2016, donarà directament a la plaça de Sant Ignasi.

La mitgera de l’església, dins el recinte de l’antic col·legi de Sant Ignasi, estava amagada per la Sala Ciutat. Quan es va enderrocar l’edifici a finals del 2015 va aparèixer l’estructura del temple. Una de les fases de les obres del Museu contemplava restaurar aquesta part que unia el col·legi amb l’església. Els darrers mesos ha estat coberta per bastides i tendals. Fins ara. Les empremtes de l’església, com els arcs que hi havia, ressalten per sobre de la resta. També s’ha enllestit part de les obres de restauració de la façana que dona al carrer Viladordis.

Treballs de 2,5 milions

Actualment, s’estan fent treballs per valor de més de dos milions i mig d’euros al museu, un dels projectes estrella de Manresa 2022 -tot i que la previsió és que s’acabi a finals d’aquest 2022 o a principis del 2023- i també per regenerar aquesta part del Centre Històric de la ciutat, el que relliga les Escodines, Barri Antic i Vic-Remei.

Una part del pressupost correspon als acabats d’instal·lacions de l’equipament, i l’altra als nous accessos. En aquest últim cas ja fa dies que es pot veure la gran estructura metàl·lica que, en forma de rampa, es convertirà en l’accés principal al Museu Comarcal. Els tubs que conformen l’estructura ja s’han començat a recobrir amb grans planxes. N’hi ha d’altres que reposen al terra a l’espera que les col·loquin.

Obres des del 2016

Les obres a l’edifici del Museu Comarcal de Manresa, que s’ha de convertir en el Museu del Barroc de Catalunya, van començar el 2016. En un primer moment es van rehabilitar les façanes interiors i les voltes del claustre, que és previst que es converteixi en una mena de plaça pública de la ciutat. Posteriorment, es va reformar i consolidar la façana sud que va permetre guanyar dues sales expositives a la planta baixa i una gran sala al primer pis. Després va començar la primera fase dels nous accessos.

Durant aquests cinc anys s’han patit diverses vicissituds. Les obres es van haver d’alentir poc després de començar a causa del mal estat de l’antic edifici. A finals del 2017 la caiguda d’un fals sostre just on es fan els accessos va deixar al descobert deficiències estructurals de l’edifici, que es va haver de tancar al públic. Llavors es va haver de fer una diagnosi de l’equipament i posar-hi remei.

Les obres es van encallar a principis del 2018 quan l’Ajuntament va decidir rescindir el contracte amb l’empresa constructora que feia els accessos en considerar que no complia les seves obligacions. Un any després es van reprendre.