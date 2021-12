El mes que ve, l’Ajuntament de Manresa es presentarà a la convocatòria d’una subvenció estatal de 3,5 milions d’euros per al Pla Estratègic del Cardener que, si s’arriba a aconseguir, permetrà fer més actuacions de les previstes en el que queda de mandat, en el qual es dedica al Pla un milió d’euros, entre les millores ja executades i d’altres de més petites encara pendents.

La sol·licitud s’adreça a la Fundación Biodiversidad, del Ministeri per a la Transició Ecològica, que gestiona fons de la Unió Europea. Els fons són per al que s’anomena obra tova: arrencar canyes, plantar bosc de ribera i millorar camins. Pressupostar gairebé tot el que cal fer al pla estratègic dintre d’aquest àmbit ronda els 3,5 milions.

Dintre de l’àmbit de l’obra dura hi ha l’ampliació de vorera de la carretera de Cardona fins al Pont Nou, passeres als Panyos i als Polvorers, un pont per millorar la connectivitat entre la carretera de Cardona i el polígon del Pont Nou i una rampa helicoïdal per donar accés des d’aquest vial al riu a l’altura del Pont Nou. Aquestes són intervencions que caldrà fer a través d’altres àrees de l’Ajuntament amb les quals ja hi ha un acord per tenir-les en compte.

Segons el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, amb un bon projecte, com és el Pla Estratègic del Cardener, «ens serà més fàcil anar a buscar subvencions a totes les administracions. De fet, gràcies a aquesta feina prèvia ja hem obtingut la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua vinculada al conveni de custòdia fluvial i també solem optar a la línia de lleres. A Medi Natural de la Generalitat ja hem presentat una petició de subvenció amb projectes turístics, i també hem inclòs millores al riu».

Huguet recorda que «com més obtinguem d’aquestes subvencions més ràpidament assolirem els nostres objectius». La intenció és que el 2030 el riu al seu pas per Manresa sigui un refugi climàtic en tota regla amb un ecosistema fluvial continu.