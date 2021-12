Menys participacions amb recàrrec i menys contacte físic amb la butlleta. Són algunes de les noves tendències en la modalitat de venda que s’observen darrerament i que en ocasions s’han intensificat amb la pandèmia. És el cas de la venda electrònica, ja sigui perquè hi ha hagut més dificultats per sortir de casa i anar a comprar a finestreta o per una certa reticència al paper físic, si bé al mateix temps, per a altres persones això és precisament un reclam especialment buscat amb la loteria de Nadal.

«La venda de participacions va cada cop més a la baixa en contraposició a l’electrònica», expliquen des de l’administració Bonavista de Manresa, «i d’ençà de la pandèmia, això encara s’observa més». Aquest canvi de tendència també el noten a l’administració La Suerte de Manresa. «Ara la venda és més virtual que mai», apunta el seu responsable, Lluís Torras, de manera que no s’adquireix la papereta física sinó un comprovant electrònic amb el número, ja sigui a través de la pròpia web o de la de les empreses que han encarregat els dècims. També ho diu Carme Angrill, de La Vinya Boja de Solsona: «Cada vegada s’opta menys per les participacions amb recàrrec», i per altra banda «cada cop més empreses ens encarreguen un número del qual ja faran promoció però ens demanen que el venguem directament nosaltres a finestreta, i sense recàrrec».