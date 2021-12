L’increment generalitzat de vendes de loteria de Nadal que s’observa fins ara ha retornat l’optimisme a les administracions, que confien que podran tancar la campanya a uns nivells similars o fins i tot superiors als del 2019.

Així és com ho veuen de forma unànime els negocis de la regió central consultats per aquest diari, que si bé es mantenen pudents perquè encara falta gairebé un mes pel sorteig, no amaguen la satisfacció de veure com el retorn de la vida social a una certa normalitat, també els està fent recuperar les vendes, després de la patacada que la majoria van viure l’any passat amb els confinaments que hi havia les setmanes prèvies a la rifa per la nova onada de la pandèmia.

La demanda de butlletes ha anat creixent a mesura que s’han anat relaxant les restriccions, i això s’ha notat a finestreta i sobretot a fora, amb la recuperació de les comandes de números per vendre als seus clients per part de bars i restaurants, després que l’any passat no en van adquirir o en van vendre molt pocs. També ha crescut l’interès d’empreses, clubs i entitats. «És com una muntanya russa», diu la responsable de la loteria Guimerà de Manresa, Elisabet Oller, perquè «hem recuperat entitats i empreses que havien deixat de jugar, però també n’hi ha que eren clients i amb la pandèmia han hagut de tancar», si bé «la balança és positiva».

Diu que «veiem més entusiasme després d’un parell d’anys difícils, primer per la situació política i després perquè va arribar la pandèmia». Fins i tot «ho notem a la web, amb un increment de la demanda de gent de fora».

«Hem pogut recuperar un altre venedor, com són els bars, que l’any passat estaven tancats», apunta la responsable de La Fortuna de Manresa, Rosa Santasusana. També destaca el paper de les associacions en un context «de poder-se trobar i compartir, que l’any passat no hi havia i que és clau per vendre loteria». L’administració Bonavista de Manresa també fa un bon pronòstic de vendes, «amb un ritme que es manté o fins i tot va a l’alça» respecte a l’any passat, i es preveu que a partir d’ara encara s’intensifiquin més les vendes.

El mateix passa a l’administració número 8 de Manresa on, després de la patacada del 2019 en què va tenir un descens de vendes al voltant d’un 12 o 13%, hi ha una recuperació lenta pel que fa al dia a dia, però, en canvi, s’observa un repunt important en la loteria de Nadal i s’està tornant als nivells del 2019 «o fins i tot una mica més», assegura el seu responsable, David Fernandez. Es ven a finestreta, i sobretot diu que es nota amb els proveïments de loteria per part de bars i restaurants, que l’any passat van vendre poc per les restriccions i enguany «ens demanen més reserves perquè se’ls acaben».

A l’administració La Suerte, també de Manresa, «ens està anant bastant millor que l’any passat», assegura el seu gerent, Lluís Torras, que en part ho atribueix al canvi d’ubicació després que s’ha traslladat del carrer Sobrerroca al passeig Pere III, però també diu que «hi ha hagut una recuperació». Explica que es nota molt amb les reserves d’empreses i entitats, «que esgoten els números molt més ràpid i en alguns casos hem hagut de fer nous talonaris». Per tot plegat, com a mínim «a dia d’avui podem dir que estem tornant clarament als nivells del 2019 o fins i tot va millor».

Fora de Manresa, la sensació és la mateixa. Carme Angrill de La Vinya Boja de Solsona, diu que les vendes «són força bones perquè estan molt més repartides pels bars, fins al punt que algunes reserves que teníem ja s’estan acabant, i això que les vam fer prenent com a referència el 2019».

A l’administració número 1 de Moià, les vendes ja es van disparar pel pont del Pilar «i des d’aleshores es manté un bon ritme» assegura la seva responsable, Laia Soler, que confia que es tancarà la campanya com a mínim al nivell del 2019. Diu que també s’ha recuperat molt la implicació d’entitats en la venda de números, amb una desena de noves.

Més turisme, més vendes

En municipis turístics com Puigcerdà, els efectes positius que tenen per al comerç la relaxació de les restriccions i l’obertura postcovid també repercuteixen amb la venda de loteria per la quantitat de gent de fora que en compra. A l’administració número 1 de la vila, on l’any passat van tenir una davallada de vendes del voltant del 25%, enguany «ens estan anant sorprenentment bé», assegura el seu responsable, Lluís Gil, i a dia d’avui fins i tot estan a un nivell de vendes d’entre un 8 i un 10% per sobre que el 2019.

«La gent està molt animada» tant a finestreta com a nivell d’entitats, empreses i restauració, fins al punt que de la dotzena de números fixes que aquesta administració ven complets o pràcticament, ja n’ha esgotat 9. A més, Gil ha hagut de demanar més provisions a Madrid per por de quedar-se amb poques reserves de números de cara a aquest pont de la Puríssima, que també es preveu bo.

A l’administració número 2 de Berga «la impressió també és bona», diu la seva responsable, Montserrat Pey, que confia a tancar l’any amb un increment de vendes, tant per part d’entitats i bars com a finestreta, entre altres coses perquè també es nota un augment de turistes i visitants de pas.

La data d’erupció del volcà i els acabats en 21, entre el més buscat

De supersticions, manies i premonicions no en falten mai a l’hora de comprar loteria, especialment de Nadal, i cada any hi ha alguns números o terminacions més buscades que altres. Aquesta vegada, entre els números més sol·licitats a les administracions consultades (i que la majoria no tenen) hi ha el 19921, que és la data en què va entrar en erupció el volcà de la Palma. També és habitual que s’esgotin els números íntegres pels quals aposten les administracions, com el 3607 de Solsona, o el 08180 de Moià (que és el codi postal del municipi). Entre les terminacions, triomfa el 21 (coincidint amb l’any), i com sempre, el 13 i el 69.