L’Ajuntament de Manresa ha habilitat un nou espai a la vora del Cardener, sota la plaça Mil·lenari, en el qual es permetrà que els gossos vagin deslligats. Substitueix l’espai que s’havia habilitat com a prova pilot a la Fàbrica dels Panyos.

La iniciativa té la voluntat d’ampliar progressivament aquests tipus de zones per tal de promoure i facilitar la tinença responsable dels animals. Respon també al desplegament del Pla Estratègic del Cardener, que preveu la combinació de trams per usos intensius —com poden ser els espais per a gossos— amb trams blindats per a la biodiversitat i per les persones que vulguin gaudir de la natura.

Després de l’entrada en funcionament com a prova pilot de dos espais sense tancament perimetral als parcs de Puigterrà i dels Panyos —el desembre del 2020— l’Ajuntament i persones usuàries han estat realitzant un treball conjunt per tal de millorar aquests espais i de facilitar-ne el seu ús. Fruit d’aquestes converses es va decidir canviar l’espai dels Panyos per un de nou a tocar de la plaça Mil·lenari. Es tracta d’un parc que és més gran —té una superfície de 3.100 metres quadrats— i que funciona sense restriccions horàries. S’hi accedeix des del parc de Josep Vidal i està delimitat per un talús natural i el riu Cardener. No es tracta d’una zona exclusiva per a l’esbarjo dels gossos, sinó que es tracta d’un espai pensat perquè hi puguin conviure tant els propietaris de gossos —que els podran deslligar— com altres persones usuàries del parc del Cardener.

En les converses amb les persones usuàries també es va consensuar el projecte d’una altra zona similar que és previst que s’ubiqui pròximament al parc del Cardener, molt a prop del Pont Nou, i que es presentarà ben aviat. En aquest cas, sí que es tractarà d’una zona exclusiva per a l’esbarjo dels gossos.

Els dos nous espais de la plaça Mil·lenari i del Pont Nou se sumen als que ja estan en funcionament al carrer de Joan Fuster, al carrer de la Cerdanya i al parc de Puigterrà, que després de la prova pilot realitzada l’any passat s’ha decidit mantenir.

En la mateixa línia, s’estan finalitzant les obres d’adequació de la futura zona d’esbarjo per a gossos del Passatge Dante, que es preveu que pugui entrar en funcionament en les properes setmanes.

Agents cívics per informar als propietaris

Paral·lelament a aquestes intervencions, una parella d’agents cívics està circulant per Manresa per tal de recordar a les persones que passegen gossos les normes de civisme per a la seva tinença. També faciliten, a qui no en disposi, ampolles plegables d’aigua per a la neteja dels orins dels animals.

En el moment que entri en funcionament l’espai del Passatge Dante, els agents es traslladaran al nou parc per poder resoldre dubtes que puguin sorgir sobre les seves normes d’utilització i també per vetllar pel seu correcte funcionament, amb la finalitat de garantir-ne el bon ús i assegurar que no es generen molèsties al veïnat.

La iniciativa dels agents cívics està impulsada des de les regidories de Ciutat Saludable; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; i Barris, Acció Comunitària i Civisme.

L’Ajuntament de Manresa recorda que, fora dels espais habilitats, és obligatori portar el gos lligat.