La sisena onada de l'epidèmia s'està mostrant amb una cruesa que feia deu mesos que no es veia a Manresa. Althaia ha comunicat que hi ha hagut cinc víctimes mortals de la covid-19 a les seves instal·lacions durant la darrera setmana, i Sant Andreu ha fet públiques tres morts. En total 8 persones mortes en una setmana pel virus un nombre només superat per les 10 que hi va haver la setmana del 16 de febrer.

Amb aquestes defuncions el nombre total que hi ha hagut als centres assistencials de la ciutat és de 481, de les quals 344 a Althaia i 137 a Sant Andreu. Un altre problema és el del nombre d'ingressats que a hores d'ara es troba en 74 persones, de les quals 49 a Althaia i 25 a Sant Andreu. La setmana passada hi havia 60 ingressats. Cinc setmanes consecutives És la cinquena setmana amb víctimes mortals a causa de la covid als centres assistencials de la ciutat. Les dues primeres hi va haver una mort cadascuna, la tercera van ser 2, la quarta 4 i la darrera 8. Així que la progressió es manté a l'alça. Tampoc és positiva l'evolució d'ingressats a la Unitat de Cures Intensives de l'hospital Sant Joan de Déu. El 23 de novembre hi havia cinc ingressats a l'UCI; el 30 de novembre hi havia vuit persones a l'UCI, divendres passat ja eren nou i avui, dimarts, deu. El nombre de nous positius de covid continua augmentant a Manresa Els indicadors de la situació epidemiològica a Manresa eren majoritàriament dolents la setmana passada -excepte la velocitat de transmissió, però aquesta encara són pitjors. El nombre de nous positius continua augmentant i és la ciutat gran catalana amb més incidència acumulada en una setmana. També és la segona ciutat catalana de més de 50.000 habitants en incidència acumulada a 14 dies i en risc de rebrot. Anem a pams. El nombre de nous casos va amunt. Els casos augmenten encara més que la setmana passada. Si fa set dies es va informar que el nombre de positius ja anava amunt amb 74 casos confirmats per PCR o test d'antígens del 6 al 12 de novembre, la setmana següent, 139 i la que era en aquell moment la darrera analitzada, del 20 al 26 de novembre, 145, la situació ha empitjorat clarament. Segons les darreres dades, la setmana del 13 al 19 de novembre es van comptabilitzar 139 casos, la següent, 147, i la del 27 de novembre a 3 de desembre, 222. Amb aquest panorama, la capital del Bages és la ciutat gran catalana amb més incidència acumulada en una setmana per 100.000 habitants, amb un indicador de 277, per sobre de la mitjana catalana, que és de 204. En incidència acumulada a 14 dies és la segona ciutat gran catalana amb l'indicador més alt, 461, només per sota de Cerdanyola del Vallès. També és la segona ciutat del país de més de 50.000 habitants en risc de rebrot, amb un valor de 602 només per sota del de Vilanova i la Geltrú. En una setmana, el risc de rebrot ha passat de 387 a 602 punts. En un mes, del 3 de novembre al 3 de desembre, ha passat de 52 als 602 punts ja esmentats. L'expressió gràfica és una línia que puja gairebé en horitzontal fent ziga-zaga en ocasions. Hores d'ara, el nombre de casos confirmats de coronavirus per PCR o test d'antígens superen els deu mil, concretament, 10.628. D'altra banda, la velocitat de transmissió del virus és d'1,34 molt similar a la mitjana catalana d'1,30. El Bages, encara més El conjunt de la comarca del Bages presenta un risc de rebrot de 744 que supera el de Manresa. D'altra banda és la novena comarca catalana i el tenen encara superior la Terra Alta, la Noguera, el Pallars Jussà, el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Urgell, l'Urgell i l'Alt Penedès. En velocitat de transmissió del virus també és la novena comarca amb un indicador d'1,50, superior a la mitjana catalana d'1,30.