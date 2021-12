Primeres capes d’asfalt al nou tram de l’avinguda Països Catalans, el que ha d’unir la carretera de Viladordis amb la rotonda de Prat de la Riba. Ja s’ha asfaltat un tram que va de la mateixa carretera de Viladordis, on hi ha d’anar una gran rotonda, fins al camí del Grau. A partir d’aquí i fins arribar a Prat de la Riba vorejant el barri de la Font dels Capellans, no s’hi veu encara asfalt tot i que el traçat ja està ben definit. En bona part del trajecte ja hi ha, fins i tot, els vorals instal·lats.

Aquesta setmana, si es compleixen les previsions, les obres causaran afectacions en el trànsit a la carretera de Viladordis, una de les principals entrades i sortides de la ciutat que connecta directament amb la ronda exterior de Manresa.

Actualment és una via recta, però a partir d’ara els vehicles ja hauran de resseguir el recorregut de la rotonda. No està acabada i s’ha de fer la part central, que és per on discórrer precisament el trànsit. Per aquest motiu ahir van començar treballs de senyalització provisional al terra, la pintura de color groc, per marcar als conductors la nova ruta.

El tram dels Trullols, pendent

La de la carretera de Viladordis és una de les dues rotondes que tindrà el nou tram, que s’ha de convertir en una ronda interior de Manresa i traurà trànsit de carrers com el Sant Cristòfol i, de retruc, la carretera de Vic. El pressupost és de pràcticament 4 milions d’euros. Més de la meitat els aporta la Generalitat, i la resta l’Ajuntament. El projecte quedarà enllestit del tot quan es duguin a terme les obres entre aquesta mateixa rotonda de la carretera de Viladordis i Els Trullols. És un tram que paga l’Ajuntament, més d’un milió d’euros, que està pendent d’adjudicar-se.

La previsió és que les obres d’aquesta part nova de l’avinguda Països Catalans, entre Viladordis i Prat de la Riba, s’enllesteixin a l’entorn de Setmana Santa, a l’abril. Els treballs es van iniciar a l’octubre de l’any passat, i en un primer moment es va anunciar que durarien un any. Diverses circumstàncies, però, han fet que s’hagi anat endarrerint. Hi van haver problemes a l’hora de fer les excavacions i van aparèixer bosses de runes. També es va encallar a causa de les protestes del Casal de la Gent Gran de la residència de la Font dels Capellans, secundades per entitats veïnals i la Plataforma en Defensa de la Gent Gran, perquè el projecte de l’avinguda escapça una part del pati de l’equipament.

Part del pati es convertirà en la prolongació del carrer Granollers, que connectarà directament amb la nova avinguda dels Països Catalans. La residència guanyarà l’espai perdut per la part del darrere. També es condicionaran dues zones verdes a la Font dels Capellans i a la Sagrada Família, un aparcament al Guillem Catà.