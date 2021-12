Avui finalitza el termini per inscrure’s a la iniciativa «Driblem la desigualtat», una marxa multitudinària botant una pilota de bàsquet del centre de Manresa a la zona esportiva del Congost. L’acte se celebrarà el pròxim dissabte 11 de desembre coincidint amb les activitats programades per a la celebració de la capitalitat del bàsquet femení.

El recorregut començarà al Passeig, a l’alçada de la plaça Simeó Selga a les 4 de la tarda. Continuarà per la muralla de Sant Domènec, la carretera de Cardona, Pont Nou i el Nou Congost. També és previst que hi hagi dinamització per part de Bàsquet Beat a la plaça de Crist Rei. L’arribada al pavelló del Nou Congost coincidirà amb el partit de la Copa Catalunya Femenina entre el Manresa Club Bàsquet i el CB Balaguer.

Les inscripcions es fan en línia a inscriu.me/ca/driblem-la-desigualtat. Calen 300 participants. Amb l’objectiu d’animar a la participació, s’ha fet una samarreta representativa que es lliurarà als participants que s’hagin inscrit. En arribar al Congost és previst que hi hagi un berenar per als participants i l’entrada al partit de bàsquet. La inscripció bàsica costa 5 euros, i inclou la samarreta, berenar i l’entrada al partit. També hi ha la possibilitat d’abonar 15 euros, que a més a més inclou una pilota de bàsquet Spalding. La recollida de samarretes serà el 9 i 10 de desembre al vestíbul del complex Vell Congost.