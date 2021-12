L’Ajuntament de Manresa durà a terme en els propers dies l'enderroc de la marquesina de l'antiga gasolinera que hi ha al xamfrà entre la Muralla Sant Francesc i el carrer de Mossèn Vall, davant de l'edifici on hi havia l'hotel Pere III. Segons ha informat el consistori aquest dijous, ho farà de forma subsidiària. La marquesina, en molt mal estat i amb les bigues amb aluminosi, fa temps que va ser declarada en ruïnes i des de fa dos anys estava protegida amb tanques.

Un altre edifici que també va a terra és el número 13 del carrer de les Reparadores. Els treballs d'enderroc s'han iniciat aquesta setmana i l'Ajuntament també actua de forma subsidiària. Es tracta d’una finca de propietat privada que es va declarar en ruïna el 2018. Els propietaris no ha executat l’enderroc i, per motius de seguretat, el consistori ha iniciat els treballs. Un cop fets, es reclamarà l’import econòmic. És previst que l’obra s’allargui al voltant de dues setmanes i es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Reparadores en horari de treball.