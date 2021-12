Membres del sindicat CGT han protestat, aquest dijous davant la seu de Correus de Manresa, contra la reorganizació de la carteria que afirmen que comportarà la pèrdua de llocs de treball, un empitjorament de les condicions laborals i del servei postal de la localitat.

Correus ha desmentit categòricament les acusacions sindicals i ha garantit la qualitat del seu servei a Manresa. Requerida per aquest diari, l’empresa estatal ha explicat que ha pres mesures reorganitzatives internes a la Unitat de Distribució de Manresa, «necessàries per garantir plenament la prestació dels serveis postals i de paqueteria, que no afecten de cap manera al servei rebut per la ciutadania».

Correus ha assegurat que no està realitzant acomiadaments sinó que segueix apostant per l’ocupació estable.