Llargues cues de gent s'han pogut veure avui a l’exterior del Palau Firal de Manresa de persones que es volien vacunar contra la covid-19. El Departament de Salut de la Generalitat ha explicat que les persones que es presenten sense cita prèvia alenteixen el procés i que una baixa sobrevinguda d'un administratiu ha complicat encara més la situació.

Salut demanarà ajut a l'Ajuntament de Manresa per gestionar les cues i que així els professionals es puguin dedicar exclusivament al procés de vacunació.

Aquest dijous a la tarda hi havia majoritàriament gent gran amb cita prèvia i també algunes persones que havien estat vacunades amb la monodosi de Janssen que els han de punxar la dosi de reforç.

L'agreujament de la sisena onada de l'epidèmia i el fet que el certificat de vacunació cada cop es demani per accedir a més llocs ha fet augmentar el ritme de vacunació.

Durant la jornada d'avui el TSJC ha avalat la pròrroga de l'ús del passaport covid pels pròxims 14 dies. Es necessita el document per accedir als espais interiors i tancats de la restauració, als gimnasos i a les residències de gent gran, així com per accedir a l’interior o en espais tancats de l’oci nocturn i de les activitats recreatives musicals i culturals amb públic dret i possibilitat de ball.