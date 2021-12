L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Associació d’Escoles Vincula -de la qual forma part la manresana Joviat- s’han unit en el Projecte Generació Alfa d’educació en salut mental.

L’Associació d’Escoles Vincula és una agrupació recent de set centres –Joviat de Manresa, BetàniaPatmos de Barcelona, Daina-Isard d’Olesa de Montserrat, IPSI de Barcelona, Llor de Sant Boi de Llobregat, Meritxell de Mataró i Puigcerver de Reus– que, a banda d’altres projectes, té l’objectiu d’acostar i fer dialogar els móns de la salut i l’educació des d’experiències reals i compartides.

El projecte Generació Alfa neix abans de la covid-19 davant l’augment de les patologies de salut mental entre els infants i els joves.

La pandèmia ha aguditzat aquestes problemàtiques i ha posat de manifest la necessitat de donar-hi resposta i de trencar els estigmes que encara existeixen al voltant d’aquest tema.

Espai de trobada i reflexió

El projecte promou un espai de trobades i de reflexió mitjançant la creació i la difusió de continguts científics i educatius desenvolupats de la mà d’experts en salut i educació liderats per l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Associació d’Escoles Vincula.

L’increment del malestar emocional arran del confinament ha afectat de manera especial la població més jove, fet que ha derivat en un major número de consultes als centres de salut per quadres d’ansietat, psicosi, depressions i trastorns alimentaris.

Generació Alfa pretén oferir un espai per compartir continguts d’interès per a diferents àmbits comunitaris com la família, l’escola, els centres de salut i els serveis socials, entre d’altres. Consideren imprescindible dedicar-hi més recursos i atenció.