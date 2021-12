L’Ajuntament de Manresa va anunciar el dia 22 d’octubre -Regió7 ho va avançar el dia 21- que la transformació del carrer d’Àngel Guimerà en illa de vianants es farà sense mantenir el pas del bus urbà pel vial. Tot i que la disjuntiva de mantenir-hi o no el bus va ser la gran protagonista del procés participatiu, en l’enquesta que va fer el consistori entre la ciutadania per recollir-ne l’opinió, set de la vintena de preguntes que incloïa es van centrar en l’ús de les parades de bus que es preveu habilitar per rellevar la de Guimerà quan desaparegui.

Segons es desprèn de les respostes dels 637 ciutadans que van contestar l’enquesta, la parada que es preveu habilitar a la Muralla del Carme, a l’alçada de Can Jorba, es perfila que serà la que rellevarà la de Guimerà pel que fa a la quantitat d’usuaris que la faran servir. A la de Guimerà, actualment, hi agafen el bus urbà una mitjana diària de 4.400 usuaris.

Tres parades noves

La proposta de l’Ajuntament per substituir la parada al carrer d’Àngel Guimerà -d’on surten les línies de la Balconada, La Parada i Mion- és habilitar-ne una a la plaça de Crist Rei amb el passeig de Pere III, atès que el bus passarà per la calçada del Passeig situada just a l’altra banda de per on transita ara. Una altra se situarà al carrer de Pompeu Fabra. El bus pujarà per Guimerà, girarà a l’esquerra -on hi ha la plaça de Lluís Companys- per incorporar-se al carrer del Bruc i girarà a l’esquerra altra vegada per agafar el carrer de Pompeu Fabra, que canviarà el sentit en aquest tram, per anar a sortir finalment a la carretera de Cardona. La tercera parada que es proposa és la que hi haurà a la Muralla-Can Jorba, de manera que la Línia 1 (Balconada) s’hi pugui aturar de pujada.

Segons l’enquesta, més de la meitat dels ciutadans que la van respondre consideren que la ubicació de les noves parades és una bona alternativa a l’actual del Guimerà. En concret, 351 persones (el 55%) van contestar que sí que ho són i 222 (gairebé el 35%) van dir que no ho són.

A la pregunta de si consideren positiva la ubicació d’una parada a la Muralla-Can Jorba, el percentatge dels que van respondre afirmativament és especialment destacat. 438 persones, que pràcticament representa el 69% del total, van contestar que sí i només 65 van dir que no (10%). Molt a prop del darrer percentatge, amb només 3 punts de diferència (un 7%; 45 persones) van dir que els era indiferent. Queda clar, per tant, l’aposta que fa la ciutadania -la que va respondre el qüestionari- per la nova parada a la Muralla.

La preferida dels usuaris

Aquesta aposta també destaca en la pregunta adreçada específicament als usuaris de les línies 1 (Balconada), 2 (La Parada) i 3 (Mion), que són les esmentades anteriorment que passen pel carrer d’Àngel Guimerà. Demanats sobre quina parada del centre utilitzarien amb més freqüència, la que té un percentatge més alt torna a ser la de la Muralla-Can Jorba, amb un 20,6% (131 persones), seguida de prop per la resposta «depèn de l’ocasió», amb un 18% (115 persones); i la dels que trien la de Crist Rei-Passeig, amb un 17,4% (111 persones). La de Pompeu Fabra és la menys triada, amb un 5,5% (34 persones).

L’efecte de les noves parades en la utilització del bus urbà va centrar una altra pregunta. Demanava als enquestats si consideraven que la ubicació de les noves parades podia fer disminuir l’ús del bus urbà. Més de la meitat (un 52%, 333 persones), van respondre que no. El sí va rebre un percentatge bastant inferior (gairebé un 31%, 196 persones).

En la presentació dels resultats, el regidor de Mobilitat i Urbanisme, David Aaron López, va avisar que aquestes alternatives podien no ser les definitives, que hi podia haver alguna variació. Si hi és se sabrà quan es presentin els projectes executius, l’any vinent, amb la idea de fer les obres el 2023.