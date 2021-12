L’important increment de pacients amb covid-19 ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, de la Fundació Althaia, durant les darreres setmanes ha provocat una situació pitjor que en altres centres catalans. La pressió assistencial ha tingut una forta repercussió a la Unitat de Cures Intensives i per això, de manera puntual, s’han traslladat tres pacients crítics a altres hospitals on tenien disponibilitat de llits.

En aquest cas, això ha evitat l’ampliació de llits de crítics, que requereixen una dotació de professionals altament qualificat, i, per tant, que professionals d’altres àrees deixessin de fer la seva tasca habitual, el que comportaria l’anul·lació d’activitat quirúrgica programada.

Des de la segona onada de la pandèmia, l’objectiu d’Althaia ha estat intentar compaginar l’activitat covid amb la no covid.

L’organització dels recursos hospitalaris que el Departament de Salut ha fet a través de 5 clústers facilita la coordinació entre centres i permet assumir l’atenció del pacient crític de manera global i equilibrada a tot el territori català per donar una resposta adequada a tots els pacients. Aquest treball en xarxa permet optimitzar els recursos i fer que el sistema de salut sigui més eficient.

Les darreres dades aportades per la Fundació Althaia, dimarts passat, era que tenia mig centenar d'ingressats per covid-19, dels quals deu a l'UCI. A més, durant els set dies anteriors hi havia hagut cinc víctimes mortals a causa de l'epidèmia a les seves instal·lacions.