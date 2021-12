Hi ha malestar a l’associació del barri de la Sagrada Família de Manresa perquè l’Ajuntament ha ignorat les seves recomanacions sobre la font pública que s’ha instal·lat a un parc infantil quan ja havien advertit que aquest model genera problemes.

L’entitat veïnal ha explicat que dintre dels projectes del Consell de Districte de Llevant es va proposar l’arranjament i millora del parc infantil dels habitatges Sagrada Família. Les problemàtiques existents en aquest parc és l’entollament d’aigua quan plou i els bassals que provoca la font pública.

L’associació presidida per Marina Hosta va portar idees, suggeriments i exemples d’un tipus de font que hi aniria bé, però no es van tenir en compte perquè s’instal·la «una font que provoca els mateixos problemes» que l’anterior.

La compara amb la font de la plaça Pare Oriol, que genera entollament d’aigua, fang i gel a l’hivern. Per aquest mateix motiu es va demanar un tipus de font diferent. Creuen que «seria interessant que es tingués en compte l’opinió de les persones que realment hi viuen al barri i veuen de primera mà totes les problemàtiques», sobretot si de veritat la finalitat dels consells de districte és la participació ciutadana.