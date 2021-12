Entre un minut i un minut i mig dura una sessió de radioteràpia. El temps que fa falta perquè les radiacions ionitzants s’apliquin sobre el tumor del pacient amb un aparell anomenat accelerador lineal. Una mena de llitera que d’entrada sembla més propi d’una nau espacial. De mitjana, cada 12 minuts s’atén un pacient al Servei d’Oncologia Radioteràpica a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, que ha complert els seus primers cinc anys d’activitat. Durant aquest temps ha atès més de 2.500 pacients. Fins aleshores s’havien de desplaçar a Barcelona o bé al Vallès per sotmetre’s al tractament. Per un minut o minut i mig.

Aquests desplaçaments suposaven un «empitjorament de la seva qualitat de vida», afirma la cap del servei d’Oncologia de la Fundació Althaia, Montserrat Domènech. Fins i tot en alguna ocasió, en «pacients que tenien una indicació pal·liativa per calmar el dolor, ja no se’ls hi oferia perquè empitjoraven en lloc d’obtenir un benefici». Això ha canviat.

Acord Terrassa-Manresa

Quan es va ampliar l’hospital ja es va preveure un espai per a radioteràpia, però no va ser fins al 2016 que es va posar en marxa el servei d’Oncologia Radioteràpica gràcies a un acord entre el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i la Fundació Althaia de Manresa. El servei el gestiona el CST, tanmateix es presta a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Aquesta fórmula va permetre que entrés en funcionament l’accelerador lineal.

«No som un servei extern», assegura el cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica, Josep Maria Solé, «sinó un servei integrat a les prestacions assistencials que dona Althaia. I detesto que es digui que Althaia és una seu satèl·lit de Terrassa. És el mateix servei en dos dispositius assistencials. Un a Terrassa i un a Manresa», comenta.

En un primer moment la previsió era atendre uns 400 pacients l’any que fins llavors es derivaven a l’Hospital de l’Esperança de Barcelona i posteriorment al Vallès. De seguida, però, es van arribar a atendre una mitjana de 550 pacients l’any. L’increment es deu, bàsicament, al fet de posar el servei a prop del territori, i perquè la població del Bages i la Catalunya central en general és envellida i la incidència del càncer és alta, segons Solé.

Tumors més tractats

El 2019 els tumors més freqüents que s’hi van tractar van ser el de mama, seguit de pròstata, recte i tumor hematològic, segons dades d’Oncologia. «També es van derivar pacients per controlar el dolor», comenta Domènech. Un 75 % dels casos tractats a Radioteràpia són curatius, i la resta tenen una finalitat pal·liativa».

Per altra banda Solé va rememorar que quan es va posar en marxa el servei es va programar que estaria obert fins a les 6 de la tarda. De seguida es va haver d’allargar. Ara obre de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 9 del vespre. «No hi ha llistes d’espera ni per fer la primera visita, ni per tot el procés de radioteràpia ni per entrar el pacient a l’accelerador per fer el tractament, i això és un punt qualitatiu molt important», diu.

Tot i dependre del Consorci Sanitari de Terrassa, els professionals del servei participen els comitès de tumors d’Althaia on es revisen tots els casos. «El funcionament està totalment integrat a Althaia», assegura Domènech. Solé hi afegeix que als comitès «es decideix la millor opció terapèutica pels pacients». Algunes vegades pot ser cirurgia, quimioteràpia, o quimoteràpia i radioteràpia al mateix temps.

Hi ha dos tipus de radioteràpia. L’externa, que vol dir que la font de radiació és l’accelerador lineal com el de Manresa. I la interna, anomenada branquoteràpia. A través de càpsules o altres mecanismes, s’introdueix la radiació dins el cos, a la zona del tumor. Dels més de 550 pacients atesos cada any a Manresa, una vintena es deriven a Barcelona o bé a Terrassa per aplicar-los aquesta darrera tècnica. També van a Barcelona pacients que han de fer un tractament de radiocirurgia cerebral, «un tipus de radiació molt focalitzada. Són entre 8 i 10 pacients l’any». Pel que fa a la resta es tracten pràcticament tots a Manresa.